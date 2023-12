Lucía Oxenford compara a su hermana Juliana con Magaly Medina: “Una sí es periodista con título universitario”

Lucía Oxenford defendió a su hermana Juliana al ser comparada con Magaly Medina. | Composición Infobae @laoxenford @julianaoxenford.oficial

En medio de una encuesta virtual sobre quién es mejor periodista, Lucía Oxenford defendió a Juliana Oxenford frente a Magaly Medina, provocando que decenas de usuarios de la plataforma X creyeran que las hermanas se habían amistado. Sin embargo, la decisión de Lucía de apoyar a su hermana no implica una reconciliación entre ellas, sino que reconoce el profesionalismo de la exfigura de ATV como periodista titulada.

¿Qué pasó? Resulta que Lucía Oxenford intervino en una disputa generada por una encuesta en X (Twitter) que preguntaba a los internautas a quién consideraban mejor periodista entre Juliana y la conductora de ‘Magaly TV La Firme’. La hija de Yvonne Frayssinet expresó firmemente que solo una de ellas tiene un título universitario en periodismo, mientras que criticó a la otra por dedicarse a “hablar mal de la gente y de farándula”.

“Una sí es periodista, con título universitario y otra se dedica a hablar mal de la gente y de farándula. ¡No preguntes tonterías!”, fue su contundente respuesta.

Lucía Oxenford resaltó que su medio hermana, Juliana Oxenford, es una profesional.

Descarta reconciliación con Juliana Oxenford

Además, la también hija de Marcelo Oxenford hizo hincapié en que su gesto de defensa hacia su medio hermana era puramente profesional y no personal, bloqueando algunos comentarios en su perfil. De este modo, descartó cualquier tipo de acercamiento con la periodista que recientemente fue despedida de ATV.

“Las diferencias que yo pueda tener con alguien son una cosa y otra es su profesionalismo, y acá la comparación me parece una tontería, una es una periodista de verdad y la otra no, punto. Si entendieron, bien; si no, pues… compresión lectora. Fin”, sostuvo.

Además, anunció que silenciaría sus comentarios en redes para evitar negatividad y disfrutar de un encuentro familiar por Navidad. “Porque la verdad es que hay gente que vive amargada y hoy voy a ver a mi familia, la voy a pasar de ptm y lo único que puede amargarme es que se acabe el trago, ¿okas?”, sentenció.

Lucía Oxenford aclaró que no se ha reconciliado con Juliana Oxenford.

A pesar de la tensión familiar, Lucía subrayó la importancia de diferenciar entre las disputas personales y el respeto profesional. Aclaró que aunque haya diferencias personales, el reconocimiento al trabajo serio y profesional de su hermana como periodista es otro tema.

¿Por qué Juliana y Lucía Oxenford están distanciadas?

La relación entre Lucía Oxenford y Juliana Oxenford es prácticamente inexistente y esto se hizo público cuando la periodista reveló - durante una entrevista - haberse sentido “abandonada” por su padre en su infancia. A pesar de ser hijas de Marcelo Oxenford la relación entre ellas es prácticamente inexistente.

El reconocido actor estuvo casado anteriormente con Liliana Tuja, con quien tuvo cuatro hijos, entre ellos Juliana Oxenford, expresentadora de ATV. El matrimonio terminó en 1985, coincidiendo con la llegada del actor a Perú. Luego inició una relación con Fraysinett, con quien lleva 35 años de relación y de cuyo enlace nació Lucía.

Las hijas de Marcelo Oxenford han demostrado no llevar una buena relación. (Foto: Instagram)

En el 2017, Juliana habló de sentir un “sentimiento muy arraigado de abandono” por parte de su padre. Estas afirmaciones fueron contrarrestadas por Marcelo Oxenford, quien dijo sentirse afectado por las acusaciones, asegurando que nunca abandonó a su hija y que siempre estuvo presente en los momentos difíciles de su vida: “Jamás la abandoné ¡Nunca! Si bien no la ayudé con plata, porque ella trabajaba, la apoyé mucho con afecto. Cuando ella me necesitó, y se sintió mal, yo estuve a su lado”, señaló.

Juliana, por su parte, en una entrevista posterior aclaró no haber hablado mal de su padre y expresó que quizás sea un maravilloso padre para Lucía, pero que con ella no mantiene vínculos. Ante esta situación, Lucía reprendió públicamente a su media hermana por exponer los problemas familiares, y ha reiterado que no tiene relación con ella desde hace años, aunque no por elección propia.

“Todos tenemos problemas, pero estos se arreglan en 4 paredes, no con un micro o sentada en un programa, a menos que tengas la necesidad de que todos te escuchen y te miren”, dijo mortificada.