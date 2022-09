Juliana Oxenford: “No tengo una relación con mi papá porque es una decisión que he asumido”

Juliana Oxenford habla sobre la separación de sus padres. | Infobae

La conductora de ‘Al Estilo Juliana’ brindó detalles de la relación actual que tiene con su padre. Además, resaltó que no lo odia como muchos piensan. Como se recuerda, sus progenitores, la periodista Liliana Tuja y el actor Marcelo Oxenford, se divorciaron cuando ella era una niña.

En conversación con Infobae, Juliana Oxenford aceptó lo mucho que le dolió este episodio de su vida. “Lo superas porque hay cosas que no puedes cambiar, lo que vives de niña o de adolescentes es lo que escriben tus papás”, indicó..

“Me dolió, sí, pero no por la propia separación en sí, porque la separación de una pareja con hijos no me parece tan grave, muchas veces es más saludable para los niños si no hay amor entre papá y mamá. En mi caso, todo sucedió muy rápido, y yo soy la cuarta de los hijos de mi papá con mi mamá. Era muy chiquita, se me dio mucha información que no era capaz de procesar a esa edad, era un sancochado en la cabeza”, relató la presentadora de ATV.

Asimismo, resaltó que ya siendo una mujer casada y con hijos, ha decidido cuál es la relación que quiere tener con su padre. “No odio a mi papá como todos piensan, no tengo relación con él porque es una decisión que yo he asumido desde mi total madurez, porque desde hace algún tiempo me parece más sano vivir así”, aclaró.

“Yvonne Frayssinet no me ha hecho nada”

Como se recuerda, Marcelo Oxenford tiene una relación estable con la actriz Yvonne Frayssinet, con quien tuvo a su hija Luciana Oxenford.

“Yo no estoy en contra de ella (Luciana), no estoy de acuerdo con un montón de cosas que ha hecho o ha dicho, no comparto la manera de manejarse en muchas situaciones, que ahora ya no hace, pero en algún momento se dieron. Yo no la odio ni tengo nada en contra de ella. No tengo una relación simplemente, ni con ella ni con mi papá, pero si me encuentro con Yvonne Frayssinet en la calle, ella no me ha hecho nada tampoco. La saludo. Yvonne es una muy buena actriz”, señaló la periodista.

Juliana aclaró que está tranquila con las decisiones que ha tomado. Consultada por si le gustaría acercarse a su medio hermana, la periodista explicó por qué está bien como está.

“A ver si hubiera si una hermana con la que me he criado, como con mis hermanos, hijos de mi mamá y papá, nos han castigado en conjunto, la hemos pasado bien, la hemos pasado mal, hemos viajado, por más que algo te duela o fastidie mucho, yo no puedo estar tanto tiempo peleada con mis hermanos, muero. Para mi, mi mamá y mis hermanos son todo, me muero. Pero cuando no hay este tipo de vínculo, tampoco extrañas ni anhelas lo que no conoces. Los recuerdos que yo tengo donde hubo cercanía con Lucía no fueron momentos felices, entonces, para qué voy a buscar algo que no me va hacer crecer como persona”, dijo a Infobae.

