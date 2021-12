Juliana Oxenford y la historia detrás de su enemistad con su media hermana Lucía Oxenford

Las hijas de Marcelo Oxenford han demostrado no llevar una buena relación. (Foto: Instagram)

La periodista Juliana Oxenford cumplió 43 años y la producción del programa Al Estilo de Juliana, noticiero que conduce todas las noches, no se le ocurrió mejor idea que sorprenderla con emotivos saludos de su esposo, de su madre y de sus dos hermanas. No obstante, la gran ausente fue su media hermana Lucía Oxenford.

Como se sabe, Lucía es fruto de la relación de Marcelo Oxenford, padre de Juliana, con la actriz Yvonne Fraysinett, recordada por su papel de Francesca Maldini en la teleserie Al Fondo Hay Sitio. Ambos iniciaron un romance en 1988, que luego se convirtió en un sólido matrimonio. Están juntos desde hace 33 años.

Pero antes de contraer matrimonio con la destacada actriz, Marcelo estuvo casado con Liliana Tuja, madre de la conductora, con quien tuvo cuatro hijos: Juan Manuel, Lorena, Patricia y Juliana, siendo la presentadora de ATV la menor de todos. Aunque no se sabe por qué se divorciaron, su matrimonio acabó en 1985, justo cuando el actor argentino llegó a Perú.

Aunque Lucía y Juliana son medias hermanas, lo cierto es que no llevan una buena relación y tampoco se hablan. ¿La razón? Se cree que esta enemistad inició en el 2017, cuando la periodista causó polémica por culpar a su padre de haberla “abandonado” cuando tenía seis años.

“Tengo un sentimiento muy arraigado de abandono. Me dejó mi padre, se murió mi novio y me separé del papá de mi niña”, dijo a Trome cuando era conductora de 90 Central de Latina, despertando los rumores sobre una mala relación que llevarían padre e hija.

Esto luego fue confirmado en una entrevista con un diario local, donde Juliana siguió hablando sobre la ausencia de su padre durante su infancia y calificó su relación de “espantosa”. Ante ello, el actor salió al frente para desmentirla, asegurando estar sorprendido por sus declaraciones, ya que a través de WhatsApp se mostraban afecto y todo parecía bien.

“Lo que me indigna es que mi hija diga que la abandoné. Jamás la abandoné ¡Nunca! Si bien no la ayudé con plata, porque ella trabajaba, la apoyé mucho con afecto. Cuando ella me necesitó, y se sintió mal, yo estuve a su lado”, señaló el artista argentino radicado en Perú en el 2017.

“Está peleada con el mundo. A mí me mata (con sus declaraciones). Cuando falleció ese extraordinario muchacho, Álvaro Ugaz, ¿quién fue el primero en ir a verla? Yo. Cuando el otro chico la dejó, ¿quién fue a visitarla? Yo. Nunca abandoné a mi hija”, añadió bastante afectado.

En una posterior entrevista, la conductora de ATV aclaró que jamás habló mal de él. “Me hicieron una pregunta y respondí con sinceridad… Yo a mi papá no lo vivo. Quizás sea un maravilloso papá con Lucía, conmigo no lo es. Yo con él no tengo vínculos ”, sostuvo.

LUCÍA DEFIENDE A SU PADRE

Ante este escándalo, la también actriz sacó cara por su padre Marcelo Oxenford y arremetió contra su media hermana por hablar públicamente sobre los problemas familiares que tienen. Según ella, todo esto se debió resolver en privado y no en medios de comunicación.

“Todos tenemos problemas, pero estos se arreglan en 4 paredes, no con un micro o sentada en un programa, a menos que tengas la necesidad de que todos te escuchen y te miren”, dijo indignada la hija de Marcelo Oxenford.

Al ver que las cosas habían escalado a otro nivel, Juliana tomó la radical decisión de no contestar más preguntas sobre su padre. “Yo solo fui honesta con mis respuestas en la entrevista que les di y se involucraron terceras personas (...) No volveré a hablar más del tema por respeto a mi familia”, señaló.

MEDIAS HERMANAS QUE NO SE HABLAN

A través de una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Lucía Oxenford dejó en claro una vez más que no mantiene una comunicación con su media hermana. “ No tenemos una relación desde que tengo uso de razón y no porque yo no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, respondió a un curioso usuario.

En el 2020, Magaly Medina le preguntó a la periodista cómo era su relación con Lucía Oxenford, ya que la publiación que realizó en Instagram daba a entender que era Juliana quien no quería relacionarse con su media hermana.

“Alguna vez me preguntaron por mi papá y fui absolutamente honesta porque no tengo mayor relación, después salieron a bombardearme... Yo en realidad nunca he tenido la necesidad de hablar de terceras personas para lograr algo en la vida. La gente que sigue sabe empecé desde abajo (...) No quiero hablar de gente que definitivamente no tengo relación, un montón de veces me han preguntado el porqué no tengo relación con mi familia, pero escúchenme la familia puede estar unida sin seguir el concepto básico ”, explicó Oxenford.

Luego de la entrevista, Lucía Oxenford arremetió contra su hermana a través de sus redes sociales, dejando en claro una vez más que su relación no era buena.

“Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita, hay dos opciones: o te está mintiendo o realmente no es un humano. Yo estoy bien tranquila donde estoy, por terminar mi carrera, así que sus “no eres nadie” se los pueden ir tragando, mi vida es otra. No necesito de gente hipócrita y malintencionada en mi vida (...). Yo sí soy transparente con la mía”, expresó Lucía en Twitter.

