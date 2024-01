Juliana Oxenford comparte las ideas de un nuevo proyecto en redes sociales: “Quiero seguir haciendo periodismo”

Juliana Oxenford y las primeras ideas de un nuevo proyecto periodístico. (Video: Instagram Live Juliana Oxenford).

Juliana Oxenford realizó un en vivo en sus redes sociales de Instagram para responder a quienes vienen suponiendo acerca de su futuro como periodista luego de su salida de “Al Estilo Juliana”, de ATV. La comunicadora dejó en claro que no irá a ningún medio televisivo y que sus proyectos giran más a crear algo propio y a través de las redes sociales.

Después de estar cuatro años al frente de “Al Estilo Juliana”, por la señal de ATV, la periodista sorprendió al revelar que el canal había decidido no renovarle el contrato. La noticia, tal como ella misma lo comentó, también le tomó por sorpresa a la conductora y a su equipo, por lo que cuestionó las razones que estarían detrás de su salida.

Mucho se ha especulado al respecto, sin embargo, ella asegura que no la quería en ATV por su forma de decir las cosas y tratar la información periodística. Tras el anuncio de su salida del canal de la Av. Arequipa, también se empezó a rumorear que podría ingresar a Willax o ver qué otro canal la llamaría. Sin embargo, la propia periodista ha querido salir al frente a romper todas las especulaciones.

Juliana Oxenford y las primeras ideas de un nuevo proyecto periodístico

Juliana Oxenford decidió hacer un en vivo, a través de sus redes sociales, para que se dejen de hablar rumores injustificados y dejar en claro que no tiene nada concreto hasta el momento. Asimismo, afirmó que se tomará un tiempo para descansar y aclarar sus ideas, para que vea qué se puede hacer en un futuro cercano.

“No hay novedades y si habrá alguna, lo más probable es que sea algún proyecto propio”, fue lo que indicó la periodista desde un principio. Para ello, pidió a sus seguidores que le comenten si es que suelen suscribirse a programas por redes sociales o streaming de forma mensual y de corte periodístico, como para hacer un sondeo previo.

Oxenford indicó que entre todas sus redes había visto que tenía un poco más de 4 millones de seguidores, por lo que si logra que al menos 40 mil puedan seguirla, con un monto mínimo de 10 soles mensuales, podría servirle para que empiece su propio equipo y proyecto periodístico.

“Puedo contratar un equipo y seguir haciendo periodismo. Se los prometo, que voy a buscar la manera. Estoy con un poco de temor, me da miedo invertir, comprar algunos equipos y contratar a alguien y que luego no funcione, pero voy a buscar un lugar, un espacio donde me pueda reunir con ustedes, y hacer una especie de espectáculo periodístico donde hablemos de periodismo y se pueda interactuar. No sé, una pantalla gigante, un reportaje de investigación”, explicó la periodista.

Juliana comentó que no solo quiere hacer un podcast, el cual podría empezar desde su casa, con algo pequeño, pero su idea es hacer algo más profesional y más grande, no tanto como lo que implica una casa televisora, pero sí un proyecto donde pueda seguir haciendo periodismo, reportajes y que genere mayor contenido.

Para ello, la exconductora del noticiero de ATV comentó que la suscripción podría ser de 10 soles mensuales para que pueda solventar contratar a un pequeño equipo inicial, que estaría liderado por su exproductor, Javier Ávila.

“Quiero volver a trabajar con Javier (Ávila), un reportero, un camarógrafo, un asistente, un community manager. Sí, cuesta, no es como hacer un programa en televisión, pero cuesta. Yo quiero seguir haciendo periodismo y lo voy a seguir haciendo”, aseguró la periodista.

Juliana Oxenford: “Es el horario que yo generé y me queda esa satisfacción”

Durante el en vivo, le volvieron a consultar a Juliana Oxenford acerca de su intempestiva salida de ATV y que no le renovaron el contrato, aunque la periodista indicó que esa fue “la forma elegante” para despedirla.

Juliana Oxenford: “Es el horario que yo generé y me queda esa satisfacción”. (Video: En vivo Instagram Juliana Oxenford).

“Sí, fue una forma elegante de botarme porque no me renovaron el contrato. Diría que fue una no renovación y que están en todo su derecho si pusieran una novela o algo por el estilo, pero van a seguir con el horario que yo generé, esa es la satisfacción que me queda, porque antes no había noticias a las 7:30 p.m. y menos un programa periodístico de investigación que es en lo que se terminó convirtiendo ‘Al Estilo Juliana’”, dijo Oxenford.

Juliana también comentó que el equipo con el que trabajaba en ATV no estaría muy contento, pero que se quedarían por un tema laboral. “Me da pena por mi equipo que se queda porque tan felices no están, pero yo les he dicho que se tienen que quedar porque es trabajo y hay que ‘parar la olla’, pero voy a ver la manera de hacer algo que funcione y que tenga la calidad que ustedes merecen”, puntualizó Juliana en su en vivo en Instagram.

¿Quién reemplazará a Juliana Oxenford en ATV?

El nuevo programa periodístico de ATV será conducido por Mávila Huertas y empezará el lunes 8 de enero de 2024, en el mismo horario, de las 7:30 p.m. y se llamará “Ocurre ahora, con Mávila Huertas”.