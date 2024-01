Alejandra Baigorria defiende compromiso con Said Palao y calla a sus detractores: “no envidies y no hables de más”

Alejandra Baigorria lloró al recibir anillo de compromiso de Said Palao. | Instagram @saidpalao_fit

Alejandra Baigorria y Said Palao por fin se comprometieron y, en los próximos meses, concretaran su matrimonio. El romántico suceso, que tuvo lugar en las playas de Filipinas, sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales, pues la empresaria había descartado casarse con el popular ‘Samurai’ debido a que quería enfocarse en la expansión regional de su marca de ropa.

Su historia de amor, de 3 años, ha estado marcada por todo tipo de críticas, principalmente las que refieren a la supuesta diferencia entre los ingresos económicos entre ambos.

Recordemos que en octubre de 2023, Alejandra y Said dieron un paso más en su relación al mudarse a un departamento de lujo en el distrito de Miraflores, para el cual la empresaria solicitó un préstamo bancario superior al millón de soles y fue ella quien amobló casi todo el inmueble, según informó ‘Magaly TV La Firme’. Al mismo tiempo, se reveló que Palao tenía registrada una deuda de “riesgo alto” en Infocorp desde 2022, lo que generó una oleada de comentarios negativos hacia la pareja.

Alejandra Baigorria se emocionó hasta las lágrimas con pedida de mano de Said Palao.

Alejandra Baigorria responde a críticas

Un día después de su romántica pedida de mano, Alejandra Baigorria expresó su visión de la vida y su actual estado de ánimo, resaltando la importancia de vivir el presente y encontrar felicidad en lo cotidiano. Alejandra impartió un mensaje optimista y de gratitud, instando a la gente a no envidiar y respetar la felicidad ajena:

“Yo aquí disfrutando de mi felicidad, yo no sé que pase mañana, yo no sé cuál es mi destino. Yo no sé nada más que hoy soy feliz, y vivo mi día a día. Mañana veremos, pero hoy soy feliz y es lo que importa, la vida no está comprada para nadie, por eso es solo vivir disfrutando tu día a día. La vida es tan corta que no sabemos. Agradece, ayuda a las personas, pon un granito de arena para el desarrollo de tu país”.

Con estas palabras, la empresaria ha querido hacer frente a las críticas y poner en relieve su felicidad actual sin preocuparse por los vaivenes del mañana.

Alejandra Baigorria defiende su compromiso con Said Palao y da fuerte respuesta a detractores.

“No mires al lado, no envidies a nadie, no hables de más si no te consta, la vida es un bumerán, lo que tú haces, lo que tú deseas, se te regresa. Respeta y aplaude la felicidad de los demás, hoy estás arriba ¿y mañana? No lo sabes”, sentenció.

Defendió su relación con Said Palao

Ante los comentarios adversos, en octubre de 2023, Alejandra Baigorria defendió públicamente su relación en el espacio ‘Mande quien Mande’. Afectada por las críticas de Magaly Medina hacia su prometido, Baigorria enfatizó que el dinero no lo es todo en la vida y que su felicidad no depende de las finanzas, manifestando.

“Me molesta y me duele mucho que lo ataquen a él de esa manera, porque es un gran hombre y yo soy feliz con él. Al final, nadie más tiene que opinar, meterse. El dinero no es lo más importante en la vida, sí es fundamental, pero no da la felicidad”, sostuvo la rubia, entre lágrimas.

Said Palao le pidió matrimonio a Alejandra Baigorria en Filipinas.

En respuesta a la empresaria, durante la emisión del 5 de octubre de Magaly TV La Firme, Medina acusó a Baigorria de intentar mostrar a su novio, Said Palao, como una figura protectora, pese a que fue ella quien se endeudó para adquirir su nuevo departamento.

Señaló que Baigorria pagó por la vivienda y que, a pesar de esto, intentaba dar una imagen distorsionada sobre las contribuciones económicas de su pareja: “Ella no se da cuenta, nadie le dice... no seas patética, no des pena en televisión nacional, diciendo que la plata la puso Said... en una casa que pagó ella, según el banco, la que se endeudó fue ella”.

Magaly Medina continuó su argumentación comparando la dinámica de la pareja con una relación materno-filial más que de socios sentimentales. “Ella quiere ponerlo como el pechador de la relación... ella parece la mamá de Said, no su pareja”.