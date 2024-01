Said Palao le pidió matrimonio a Alejandra Baigorria: empresaria lloró ante romántica pedida de mano

Said Palao le pidió matrimonio a Alejandra Baigorria. | Instagram

Luego de tres años de relación sentimental, finalmente, Said Palao se animó a pedirle matrimonio a Alejandra Baigorria. El romántico suceso ocurrió este 8 de enero de 2024, durante su vacaciones en Filipinas, un destino tropical conocido por sus paisajes paradisíacos y playas idílicas.

Las redes sociales fueron testigos del emotivo momento cuando Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria con la esperada pedida de mano, cuando ambos caminaban por la orilla del mar. La pareja compartió el romántico video con sus seguidores de Instagram, donde se ve a Palao entregarle el anillo de diamantes como prueba de su compromiso.

Alejandra Baigorria no tardó en expresar su felicidad y derramó varias lágrimas cuando escuchó a su novio preguntarle si quería casarse con él y le mostraba la joya. Las muestras de cariño y buenos deseos de fans y amigos de la pareja no se hicieron esperar, llenando las redes de comentarios y felicitaciones para los futuros esposos.

Said Palao le pidió matrimonio a Alejandra Baigorria en Filipinas.

La reacción de Alejandra Baigorria

“Comprometidos”, escribió Said Palao junto al video que publicó en Instagram este 8 de enero. En las imágenes se puede aprecia cómo la popular ‘rubia de Gamarra’ camina despreocupada por la playa, sin imaginar lo que tenía planeado su pareja.

Una vez que vio el anillo, comenzó a reír, para luego estallar en llanto cuando vio al ‘Samurai’ colocarle el anillo en su dedo y preguntarle si quería casarse con él. Baigorria expresó su amor y la importancia del lugar para ambos: “Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre. Nuestra historia, nuestro amor, nuestros tiempos, por siempre”.

“Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo no se imaginan los sentimientos en ese momento”, dijo la empresaria, confesando que se sintió abrumada por la emoción.

Alejandra Baigorria y Said Palao celebran su futuro matrimonio.

La pareja ha estado en el ojo público desde que hicieron oficial su relación, y con este compromiso han escalado a un nuevo nivel en su vida personal. Cabe mencionar que Palao y Baigorria aún no han compartido detalles sobre la fecha o el lugar del matrimonio.

Alejandra Baigorria muestra el anillo de compromiso que le entregó Said Palao.

La historia de amor entre Said Palao y Alejandra Baigorria

La historia de amor de Said Palao y Alejandra Baigorria comenzó a escribirse en el contexto del programa de competencia “Esto es Guerra”, donde ambos participaban como competidores. Su relación tomó un giro romántico a partir de agosto de 2020, cuando las interacciones en el set y la química entre ellos se hicieron cada vez más evidentes. A pesar de que inicialmente mantuvieron en privado los detalles de su vínculo afectivo, con el tiempo comenzaron a compartir con sus seguidores las primeras señales de su romance.

Fue así como la pareja hizo oficial su relación a fines de 2020 y hoy tienen más de 3 años de relación. Desde entonces, Palao y Baigorria no han dejado de expresar su afecto públicamente, demostrando ser un sólido apoyo el uno para el otro en diversas situaciones tanto personales como profesionales.

Said Palao y Alejandra Baigorria se fueron de vacaciones a varios países de Asia.

Críticas contra Said Palao

En octubre de 2023, la empresaria y su pareja dieron un importante paso en su relación al mudarse a un nuevo y lujoso departamento en el exclusivo distrito de Miraflores. Esto generó muchas especulaciones, luego que el programa ‘Magaly TV La Firme’ revelara que la empresaria solicitó un préstamo bancario que superó el millón de soles para financiar el departamento compartido con su pareja. Paralelamente, se descubrió que Palao presentaba un ‘riesgo alto’ en Infocorp por una deuda pendiente desde el año 2022.

Baigorria no permaneció ajena a los comentarios y decidió defender a su pareja públicamente en el espacio ‘Mande quien Mande’. La rubia, visiblemente afectada, expresó: “me molesta y me duele mucho que lo ataquen a Said de esa manera porque él es un gran hombre, y yo soy feliz con él y nadie más tiene que opinar”. Afirmó también que “el dinero no es lo más importante en la vida”, dando a entender que su felicidad no depende de las finanzas.