El entusiasmo del padre de Ale Baigorria ante anuncio de matrimonio con Said Palao: “¿Me harás abuelo?”

La empresaria Alejandra Baigorria y el modelo Said Palao se han comprometido. El anuncio se realizó el pasado 8 de enero y, aunque la pareja ha recibido numerosas felicitaciones, una publicación en particular destacó entre las demás. Sergio ‘Cheky’ Baigorria, padre de Alejandra, sorprendió con un mensaje que hacía alusión a un posible embarazo de su hija. Tras el anuncio de compromiso, los seguidores de la pareja quedaron expectantes ante la posibilidad de un embarazo, sugerido por el mensaje de Sergio ‘Cheky’ Baigorria.

“Me llamaron tempranito por la diferencia de horarios. ‘Papá, tenemos una noticia que darte’, con una cara de felicidad mi hijita. Le contesté: ‘¿Me vas a hacer abuelo?’”, escribió el padre de la integrante de ‘Esto Es Guerra’.

Sin embargo, la confusión fue disipada cuando Alejandra respondió: “No papá”. El actual alcalde de Chaclacayo expresó su entusiasmo por el próximo matrimonio de la popular ‘rubia de Gamarra’. “Y me contó su historia de amor, te amo hijita, eres una maravillosa mujer. Felicidades Said, ¡un abrazote!!”, agregó el burgomaestre. A través de estas palabras, se despejaron las dudas, enfocándose nuevamente en el compromiso entre Baigorria y Palao.

Alejandra lloró con pedida de mano

El compromiso de la pareja tuvo lugar en Filipinas y fue compartido en las redes sociales a través de un video que mostraba el emotivo momento. El argentino Facundo González y Sergio Baigorria (hermano de Alejandra) fueron testigos clave, capturando el evento para luego compartirlo con los miles de seguidores de la empresaria.

El llanto de emoción de ella al recibir el anillo de compromiso de manos de Palao, refleja la felicidad que ambos comparten al tomar este importante paso hacia el matrimonio. “Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo no se imaginan los sentimientos en ese momento”, comentó la empresaria en sus Instagram Stories.

Madres de Alejandra y Said se pronuncian

Tras el anuncio, Verónica Alcalá, madre de Baigorria, expresó su alegría con un comentario en el video del compromiso: “Hija de mi vida, Said, los amo, ya soy su suegra, me siento mega feliz por ustedes porque lograron conectarse para siempre. Amén”.

Por otro lado, María Rosa Castro Queija, madre de Palao, también compartió su contento: “Los amo, Dios bendiga su unión y a prepararse por la bendición”, señal trasluciendo su anhelo de verlos empezar una familia juntos. “Mi corazón está lleno de felicidad, hoy después de su llamada con la noticia. Disfruten su noviazgo y alistarse para la bendición de Dios”, agregó Rosa Castro en sus historias de Instagram.

Del mismo modo, Lorelein Palao, hermana del popular ‘Samurai’, expresó su emoción por la futura boda. “Lloré de felicidad en pleno gimnasio cuando me dieron la noticia. Estoy muy feliz por ustedes, Dios bendiga su unión, los quiero”, escribió en redes, junto al video de la pedida de Alejandra.

Estos mensajes han sido compartidos por los seguidores de la pareja, evidenciando el cariño familiar respecto al futuro enlace.

Futuros planes de maternidad para Alejandra Baigorria

No ha pasado desapercibido que Alejandra Baigorria, conocida como la ‘Leona’, ha manifestado en ocasiones su deseo de ser madre, conduciéndola a someterse a un procedimiento de congelamiento de óvulos en 2023, con el fin de preservar la posibilidad de gestar en un futuro cercano. Si bien no se han confirmado fechas específicas ni detalles adicionales sobre este aspecto, la expectativa sobre esta nueva etapa en la vida de la empresaria es alta entre sus seguidores.

Con la propuesta de matrimonio, ambos han consolidado su relación amorosa tras enfrentar una serie de etapas desde que se conocieron en 2014. La historia de amor de ambos comienza en los sets de grabación, aun cuando por aquel entonces mantenían relaciones con otras personas: Baigorria con Mario Hart, y Palao con Macarena Vélez.

En el curso del 2020, se difundieron imágenes (’ampay’) de la pareja disfrutando de una parrillada en la casa de Palao en Miraflores durante las Fiestas Patrias. Ahora, en 2023, Alejandra y Said han dado un paso importante al mudarse a su propio departamento y se encuentran disfrutando de unas vacaciones románticas en Filipinas.