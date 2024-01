Daniela Sarfati aclara si cobra regalías por las retransmisiones de ‘AFHS: “Debe haber un respaldo”

Daniela Sarfati aclara si le pagan regalías por las retransmisiones de ‘Al Fondo Hay Sitio’ | Soy Jackie Ford. Youtube

Daniela Sarfati lleva más de seis años alejada de la televisión peruana. Sin embargo, su rostro sigue apareciendo en la pantalla chica debido a las retransmisiones de las primeras temporadas ‘Al Fondo Hay Sitio’, teleserie que regresó con una renovada novena edición en el 2022. En una reciente entrevista, la actriz peruana aclaró si recibe algún pago por haber formado parte del elenco.

Recordemos que Daniela Sarfati daba vida al personaje de ‘Susú Ferrand’, la mejor amiga de ‘Isabella Picasso’ (Karina Calmet) y quien fue interés amoroso de ‘Pepe Gonzales’ (David Almandoz) y de ‘Raúl del Prado’ (Christian Thorsen), con quien tuvo una hija llamada Luciana (Valeria Bringas).

La última aparición de ‘Susú’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue en el capítulo final de la octava temporada, transmitida en el 2016, cuando llevó juguetes cerca a la choza donde fueron a vivir los Gonzales luego de que su casa fuera demolida por Miguel Ignacio (Sergio Galliani).

Daniela Sarfati dio vida a 'Susú Ferrand' en 'Al Fondo Hay Sitio'. Captura/América TV

¿Daniela Sarfati cobra regalías?

La actriz peruana Daniela Sarfati destacó que sí cobra regalías por las retransmisiones de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Este pago se hace a través de Inter Artis Perú, “una sociedad de gestión colectiva, debidamente autorizada por el INDECOPI, que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los artistas, intérpretes y ejecutantes (actores y actrices) del ámbito audiovisual a nivel nacional e internacional”.

“Sí, claro (que hay regalías). Inter Artis siempre está organizando esto y ha sido bueno. Pero eso no pasaba antes, no pasaba nada. Creo que es importante porque muchas personas que han hecho televisión por muchos años y tantas veces han repetido esa novela, y no recibían ni un sol. Me parece importante que ahora se valore porque son parte de la historia de la televisión peruana, creo debe haber un respaldo y ahora hay mucha más conciencia de eso”, señaló en el espacio de Youtube ‘Soy Jackie Ford’.

Daniela Sarfati habló sobre las regalías que recibe el elenco de 'Al Fondo Hay Sitio'. Captura/Youtube/AméricaTV

Por otro lado, Sarfati añadió que es consciente que trabajar como artista es bastante difícil. “En todos los trabajos hay incertidumbre, nunca sabes si durarás para siempre. Lo importante es hacer lo que te gusta, y eso es algo que admiro mucho. Si no hay chamba, uno se la inventa. Creo que eso es importante, ser feliz en lo que haces”, reflexionó.

Finalmente, se mostró complacida por las retransmisiones de ‘Al Fondo Hay Sitio’, ya que ahora “llega a otras generaciones”. “Yo entro a TikTok y la gente me dice que soy Susú, y les digo que sí. Es bonito mantener un programa que ha tenido tanto éxito”, puntualizó la actual pareja de Óscar López Arias.

Daniela Sarfati Páez es una actriz y cantante peruana. Inició su carrera en el programa infantil 'Nubeluz'.

Daniela Sarfati y Óscar López Arias se reconciliaron

Después de un año separados, Daniela Sarfati y Óscar López Torres están nuevamente juntos. La pareja dio a conocer su reconciliación al publicar imágenes juntos celebrando la llegada del 2024. De acuerdo con la actriz, se dieron otra oportunidad porque ambos han madurado como personas.

Óscar López Arias y Daniela Sarfati recibieron el 2024 juntos. Instagram/@danielasarfati

“Nos podemos encontrar en versiones distintas muchas veces, pero creo que si tú encuentras un propósito, te alineas y trabajas en ti… porque todos somos imperfectos, tenemos heridas de infancia y cosas que sanar... Pero si tú te propones a hacerlo, a transitar la vida con alguien, tomas estas idas y venidas como parte de tu aprendizaje. Así yo lo tomo porque me casé, me divorcié, me volví a juntar y separé, ahora me he vuelto a juntar. Nos hemos encontrado desde otra versión, eso es lo importante”, señaló la intérprete.

Seguido a ello, Daniela Sarfati indicó que ni ella ni el actor nacional son las mismas personas que se conocieron hace más de dos décadas. “Si fuera así (ser los mismos), estaríamos repitiendo lo tóxico”, aclaró.