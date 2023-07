Óscar López Arias asegura que es discriminado por su tez blanca: “Me llaman pollo hervido, desteñido”

Óscar López Arias se encuentra alejado de la televisión peruana y el actor nacional fue parte de un especial por Fiestas Patrias de Panamericana Televisión, en el que sorprendentemente habló sobre la discriminación en el Perú. Como se sabe, este es un delicado tema que siempre está en boca de todos y por el que se lucha para dejar atrás las diferencias entre ciudadanos de una misma nación.

Sin embargo, dejó sorprendido a más de uno al dar su punto de vista sobre este problema social. Según explicó, la discriminación solemos asociarla a la comunidad afro, asiática o del ande. “Siempre condicionamos a que un afrodescendiente es discriminado, si es asiático es discriminado, si viene del ande, es discriminado”, expresó al inicio.

Tras ello, salió a dar un ejemplo que lo incluía a él. De acuerdo a lo que explicaba, su condición de tener tez blanca, también lo ha convertido en una víctima y reveló que en más de una ocasión se ha sentido discriminado y que considera que no se trata solo de piel, sino de una condición.

“Yo te digo ser de tez blanca, con ojos blancos en un pueblo joven, también es ser discriminado, no es solamente un tipo de piel o un tipo de condición”, mencionó en conversación con Panamericana Televisión.

Óscar López Arias asegura haberse sentido discriminado. (Panamericana)

Incluso, la expareja de Daniela Sarfati se animó a dar algunos ejemplos de los insultos que suele recibir cuando está en la calle. Por ello, se cuestionó si es que lo que le dicen no sería un sinónimo de discriminación y no solo unas palabras que lo menosprecien entre los demás.

“Estás cruzando la pista y lo haces con cuidado y viene un taxista y te grita: ‘cruza pues crudo con****’, ¿eso no es insulto? Decirme crudo, pollo hervido, desteñido, blanco de mi***, colorado con***, privilegiado de mie***, también es un tipo de discriminación, no es solamente una perspectiva”, agregó.

Finalmente, mencionó que no está tratando de integrar el concepto de discriminación inversa, sino que simplemente quiere aclarar que el problema puede ser para cualquier persona con otro tipo de tez que no sea las primeras que mencionó. “Tampoco es que sea erróneamente, se dice discriminación inversa, no existe, es discriminación y punto”, finalizó al respecto.

Óscar López Arias.

Usuarios critican la versión de Óscar López Arias

El video se hizo popular en Twitter y fue el usuario @ChacoteroPeru, quien compartió el extracto en esta red social que generó un sinfín de comentarios. Los cibernautas trataron de explicar que lo dicho por López Arias no se trata de discriminación porque no habría afectado el ritmo de su vida, ni mucho menos lo limitó por sobre los demás. El tuit ya cuenta con más de 70 retweets y más de 260 me gusta en la mencionada red social.

“Lo que él explica son ofensas, más que discriminación. Le puede haber gritado crudo ctm en la calle. Sin embargo, no fue un hecho que marcase su vida. No ha perdido empleos por ser crudo, no hay gente que busca desaparecerlo”, “Tan discriminado fue Óscar López Arias que le dieron papeles en series de tv y teatro, y hasta la conducción, durante años, de un programa en TV Perú”, “Los insultos racistas contra gente indígena o afro no tienen esa misma delicadeza que tienen con él. Ubíquese, señor, y deje de hacerse la víctima que no es”, “Podrá ser un insulto, pero no es discriminación. Cuando te encasillen en algo negativo y no tengas oportunidades por tu color allí sí”, fueron algunos de los comentarios.

Óscar López Arias asegura que se ha sentido discriminado. (Twitter)