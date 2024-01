Daniela Sarfati y las razones detrás de su reconciliación con Óscar López Arias: “Nos encontramos en otra versión”

Daniela Sarfati confirma su reconciliación con Óscar López Arias | Soy Jackie Ford. Youtube

Daniela Sarfati y Óscar López Arias tienen una de las historias de amor más largas de la farándula. Se conocieron en el 2004 durante las grabaciones de la telenovela ‘Eva del Edén’. A pesar del corto tiempo de relación, se casaron dos años más tarde y dieron la bienvenida a su primer hijo. En 2013 firmaron los papeles de divorcio, aunque posteriormente se reconciliaron y volvieron a separarse. En este nuevo año, han decidido darse una nueva oportunidad.

Después de un año alejados, Daniela Sarfati sorprendió a sus seguidores al dejarse ver en una situación cariñosa con su expareja, con quien celebró la llegada del 2024. “La vida es hoy”, escribió la actriz peruana en sus redes sociales, confirmando así que ha retomado su relación sentimental con Óscar López Torres.

Óscar López Arias y Daniela Sarfati recibieron el 2024 juntos. Instagram/@danielasarfati

Daniela Sarfati da detalles de su reconciliación

En una entrevista al canal de Youtube ‘Soy Jackie Ford’, Daniela Sarfati confirmó que ha regresado con Óscar López Torres. Aseguró que la decisión de volver a estar juntos se debe a que ambos han notado una evolución personal en sus vidas.

“Nos podemos encontrar en versiones distintas muchas veces, pero creo que si tú encuentras un propósito, te alineas y trabajas en ti… porque todos somos imperfectos, tenemos heridas de infancia y cosas que sanar... Pero si tú te propones a hacerlo, a transitar la vida con alguien, tomas estas idas y venidas como parte de tu aprendizaje. Así yo lo tomo porque me casé, me divorcié, me volví a juntar y separé, ahora me he vuelto a juntar. Nos hemos encontrado desde otra versión, eso es lo importante”, señaló la intérprete.

Después de separarse a inicios del 2023, Daniela Sarfati y Óscar López Arias empezaron a salir con nuevas parejas.

Seguido a ello, Daniela Sarfati indicó que ni ella ni el actor nacional son las mismas personas que se conocieron hace más de dos décadas. “Si fuera así (ser los mismos), estaríamos repitiendo lo tóxico”, aclaró.

“No trabajo en mí por la otra persona, sino trabajo en mí para ser una versión para mí y para el mundo. Entonces, los reencuentros son totalmente distintos. Admiro mucho a las personas que toman esa decisión porque no es fácil encontrarse a sí mismo desde lo más oscuro. A pesar de que somos la luz y la oscuridad, somos las dos cosas en equilibrio. Ahí hay mucho dolor por transitar... Eso es lo que yo admiro de las personas y de lo que he vivido”, sostuvo.

Daniela Sarfati no tiene pensado casarse nuevamente con Óscar López Arias, de quien divorció en el 2013.

¿Cómo es su relación como padres?

Daniela Sarfati aclaró que, pese a las idas y venidas con Óscar López Torres, su relación como padres siempre ha sido cordial y jamás se ha visto afectada por sus rupturas.

“Siempre lo hemos mantenido así, siempre hemos sido papás. Más allá de nuestra historia, hemos estado presentes y hemos podido salir juntos, acompañando siempre a Facundo. Que hemos tenido nuestros errores, sí los hemos tenido porque nadie tiene un manual de padres, aprendimos en el camino. Admiro mucho eso, el tomar este rol y no soltarlo”, mencionó.

Por otro lado, elogió a Óscar López Torres por acudir a su llamado cada vez que ella necesitaba ayuda con el cuidado del menor; algo que ella agradeció en su momento retribuyéndole de la misma manera.

“Algo que también valoro mucho es que yo en algún momento, estemos o no estemos, he movido un dedo y él ha estado para mí, siempre hemos estado para el otro. Eso siempre ha sido clave cuando yo salía con alguien, si esa persona me llama (Óscar) yo voy a ir porque es parte de mi vida, es el papá de mi hijo. Si te incomoda, ese ya no es mi tema”, puntualizó Daniela Sarfati.