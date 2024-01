Milett Figueroa y Marcelo Tinelli juntos en Año Nuevo: modelo festejó con los hijos del conductor de ‘Bailando’

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli pasaron Año Nuevo en Punta del Este, Uruguay | Instagram/@marcelotinelli

Aunque mencionaron que estarían alejados por sus apretadas agendas, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli hicieron hasta lo imposible con tal de pasar las fiestas de Año Nuevo juntos en Uruguay. El conductor de TV argentino organizó una encantadora fiesta, a la que asistieron sus hijos, amigos y familiares cercanos, siendo la modelo peruana la principal agasajada.

“Ya se va terminando este año 2023. Yo quería decirles gracias, gracias con palabras plenas, gracias de corazón, gracias por el apoyo para el programa, para todos los que me siguen con mensajes tan hermosos. Ojalá tengamos un año hermoso y con mucha salud porque la vida es muy corta. Sean felices haciendo lo que desean. Abracen a cada persona que aman”, se le escucha decir al presentador de ‘Bailando 2023′ horas antes de la medianoche.

Luego, Marcelo Tinelli se dejó ver compartiendo un momento romántico con su amada, con quien cantó y bailó la canción “Vivir así es morir de amor” de Nathy Peluso. Esto ocurrió ante la mirada de los hijos del argentino, demostrando así que Milett Figueroa cuenta con la aprobación de la familia del conductor de TV.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli pasaron el Año Nuevo en Punta del Este, en Uruguay. Instagram/@marcelotinelli

A la fiesta de Marcelo Tinelli llegaron sus hijos Candelaria Tinelli, Juanita Tinelli, Micaela Tinelli, Lolito Tinelli y Francisco Tinelli. También se hicieron presentes personalidades como Andy Bursten, Cochito López, Hernán de Laurente, Anto Macchi y Lisandro López.

Milett Figueroa formó parte de íntima reunión de Marcelo Tinelli por Año Nuevo. Instagram/@marcelotinelli

Milett Figueroa enfrenta duras críticas

La tarde del sábado 30 de diciembre, Milett Figueroa llegó al aeropuerto de Laguna del Sauce, en Uruguay. Horas más tarde, la modelo peruana participó en un exclusivo desfile realizado en Punta del Este, en donde se la vio al lado de figuras del entretenimiento como Luciano “El Tirri”, Julieta Poggio, Pampita, Fernando Cristino, entre otros.

Luciano "El Tirri", Milett Figueroa y Fernando Cristino en Oh Night!, el gran evento que se llevó a cabo en el shopping Oh La Barra! RS Fotos

Pronto, los usuarios empezaron a cuestionar la honestidad de Milett Figueroa. Sucede que poco antes de ser fotografiada en el evento uruguayo, se comunicó que la peruana atravesaba un duro momento en su vida, ya que su tío Enrique falleció y presentaba un serio problema de salud, el cual le impedía estar en las grabaciones de ‘Bailando 2023′.

“Nunca tuvo nada, no sabía la coreografía, tenía que bailar. La mentira tiene patas cortas, nunca creí en ese show”, “¿No qué no podía estar ni parada ni sentada y por eso no estuvo en la gala de puntajes? Qué rápido se recuperó. ¿No que a todos se les iba a medir con la misma vara?, “Ahhhh, pero para trabajar no está en condiciones, jajaja”, “Deberían ponerle cero por irse de viaje”, “¿No que no podía caminar ni pararse del mareo?”, comentaron.

Milett Figueroa, concursante de 'Bailando 2023', es la actual pareja de Marcelo Tinelli. Instagram/@elbailandooficial

¿Milett Figueroa tiene privilegios?

Desde que Milett Figueroa inició una relación amorosa con Marcelo Tinelli, mucho se ha dicho sobre supuestas preferencias hacia la modelo peruana. Los panelistas de ‘El debate del Bailando’ señalaron que hay fuertes rumores de que la exchica reality hace exigencias a la producción y que hasta tiene un camerino propio porque “no le gusta compartir” con los demás.

En defensa de la actriz nacional, su coreógrafo oficial en ‘Bailando 2023′, Facundo Arrigoni, negó haber observado algún trato especial hacia Milett en el concurso de baile de Marcelo Tinelli.

“Desde que yo estoy acá, ella camerino solo no tiene. Yo pedí algo para el ritmo que viene y me dijeron que no, que ya está, que el otro tema ya lo pidieron. Hasta ahora, yo no tuve privilegios con ella. No noto favoritismo ni privilegios hacia Milett”, manifestó muy seguro.