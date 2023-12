Milett Figueroa pone en duda su continuidad en “Bailando 2023”: “Tiene una desviación cervical”

Milett Figueroa pone en duda su continuidad en “Bailando 2023”.

Lamentable. Hace poco, Marcelo Tinelli comunicó a los medios argentinos la condición de salud de su novia Milett Figueroa, luego de que esta sufrió un descenso en su presión arterial en plena gala de sentencia del reality de baile “Bailando 2023” y que generó la alerta de sus fieles seguidores.

Según el presentador argentino, proporcionó información adicional sobre el estado de salud de Milett, destacando que el equipo médico del reality de baile asistió adecuadamente a la modelo cuando se descompensó. Detalló que los diagnósticos indican que Figueroa sufre de una desviación cervical, una condición que podría afectar su desempeño en las futuras galas de la competencia.

Tinelli mencionó que, el tratamiento y las recomendaciones médicas serán cruciales para determinar la continuidad y rendimiento de la modelo en el programa. “Tiene un desplazamiento de vértebra, así que la trató el doctor Furman hoy... No sé cómo va a seguir. No sé si va a poder bailar el próximo ritmo”, dijo el conductor.

“Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me estuvo contando que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano”, agregó Marcelo Tinelli.

“Aparentemente, tomó algunas pastillas y hubo una mezcla ahí también con café, con un sublingual Ketorolac. Está con la presión muy baja. Yo apenas la vi entrar al piso la vi con una cara muy diferente”, sostuvo Marcelo sobre la salud de su pareja.

Marcelo Tinelli advierte que habrá cambios en “Bailando 2023″

Por otro lado, Marcelo Tinelli abordó en su programa las nuevas normativas que rigen la parte final del reality de baile “Bailando 2023″. A raíz de que algunos concursantes, como Charlotte Caniggia y Yeyo de Gregorio, anunciaron que planeaban ausentarse del ciclo para tomar vacaciones, surgió la necesidad de deliberar sobre cómo manejar estas situaciones.

Ante ello, la producción del programa, junto con el presentador y el jurado, discutieron las posibles soluciones para mantener la fluidez y la justicia competitiva del certamen. Como resultado de este debate, Tinelli comunicó una decisión importante que buscará equilibrar el compromiso de los participantes con el esquema del concurso, asegurando así la integridad del “Bailando 2023″ y la expectativa del público por un evento continuo y coherente. Las modificaciones o medidas adoptadas estarían diseñadas para enfrentar estos desafíos y promover la participación activa de los concursantes durante la parte final del concurso.

Según el presentador, anunció que, de ahora en adelante, no permitirán más reemplazos entre los concursantes, incluso en casos de enfermedad. Esta nueva norma tiene como fin valorar la dedicación y el esfuerzo de aquellos concursantes que continúan en la competencia, manteniendo su compromiso a pesar de las adversidades. Con esta medida, se busca priorizar la consistencia y el compromiso de los participantes con el certamen, y asegurar una competencia justa y equitativa para todos los que forman parte del programa.

“Así estén enfermos, falten o lo que sea, no va a haber reemplazo para nadie. Lamentablemente, el que llegue bien, que llegue, porque no tenemos más tiempo”, sentenció. Al comenzar la gala de este jueves, Marcelo Tinelli volvió a referirse a la salud de Milett Figueroa y detalló que no puede moverse y mucho menos bailar, por lo que tocará ver cómo sigue para la competencia que entra ahora en su etapa final.

“Vamos a establecer un criterio de aquí en más. Estamos en los últimos 24 programas del certamen, tenemos que tomar una decisión firme. Los reemplazos ya están puestos”, mencionó Tinelli.