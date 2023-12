Luciana Fuster, Patricio Parodi, Alejandra Baigorria, Said Palao y otros famosos revelan dónde recibirán el Año Nuevo 2024. América TV.

Muchos de los personajes de la farándula peruana han emprendido largos viajes para recibir el Año Nuevo 2024 y aquí te contamos cuáles son estos destinos. Además, detallan algunas de sus cábalas que realizan para tener un venturoso año.

Alejandra Baigorria y Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao no compartieron Noche Buena juntos, pero sí recibirán Año Nuevo en un destino muy lejano. Sin embargo, no estarán totalmente solos porque los acompañan Sergio Baigorria, hermano de la popular ‘Gringa de Gamarra’ y Facundo González.

De acuerdo a sus redes sociales, emprendieron un largo viaje con escala en Madrid, luego a Doha y finalmente llegaron a su destino final, La India. Según sus redes sociales, el grupo llegó el pasado 27 de diciembre y mostró sus primeras experiencias trasladándose en los populares tuk tuk, especies de mototaxis peruanas.

Rafael Cardozo

Rafael Cardozo comentó para las cámaras de ‘América Espectáculos’ que este fin de año lo pasará felizmente acompañado, luego de haber terminado una larga relación con Carol Reali.

El chico reality de ‘Esto es Guerra’ comentó que no cree en las cábalas, pero siempre busca un lugar nuevo y lindo donde nadie lo conozca para empezar con el pie derecho su año.

Rafael Cardozo y sus planes por Año Nuevo. Instagram

Jota Benz y Angie Arizaga

La parejita conformada por Jota Benz y Angie Arizaga salió de viaje antes del 25 de diciembre y pasó Navidad en las playas de Aruba. Y al parecer celebrarán Año Nuevo y su aniversario número tres en el mismo lugar.

“Fue un año difícil, pero lleno de aprendizaje. Este año me enseñó que tengo a las personas correctas a mi lado”, contó el integrante de los guerreros.

Jota Benz y Angie Arizaga y sus planes por Año Nuevo. Instagram.

Karen Dejo

La guapa morocha comentó que este año se ha estado dedicado de entero a su trabajo y señala que merece un descanso a fin de año. “Me han pasado tantas cosas, que me merezco mi viaje. Ya que estoy soltera y he estado tan dedicada a mi trabajo que fin de año me la desquito”, aseguró.

Karen Dejo y sus planes para Año Nuevo 2024 (Foto: Instagram)

Onelia Molina y Mario Irivarren

La novia de Mario Irivarren contó que está muy agradecida del año que ha vivido y que su mejor cábala es pasarla con las personas que ama. “Siempre la paso con mi familia, este año no sé qué va a suceder, pero siempre la recibo con buena vibra y con la gente que quiero”.

Sin embargo, Onelia Molina aseguró que este año será un poco diferente porque viajará con el empresario y competidor de ‘Esto es Guerra’. “Vamos a viajar. Primera vez que voy a viajar. El 31 es cumpleaños de mi papá y por eso siempre prefería viajar después, pero este fin de año será distinto”, comentó.

Onelia Molina y Mario Irivarren. Instagram.

Rosángela Espinoza

La popular ‘chica selfie’ es conocida por hacer viajes lujosos y a destinos muy lejanos y este Año Nuevo no será la excepción. De acuerdo a sus redes sociales, pasó Navidad en Barcelona visitando a su familia. Y año Nuevo será un destino del lejano Oriente.

Con respecto a sus cábalas, Rosángela Espinoza señaló que cree mucho en tirar lo viejo y dar paso a lo nuevo y por eso hace eso en su casa. “Mis cábalas es ordenar todo en casa y limpiar, sacar todo lo viejo para que entre lo nuevo. No tener deudas, analizar como me ha ido en el año y ser agradecido por todo lo bueno y lo malo. Y finalmente anotar que es lo que quiero para el año que viene”, dijo.

Rosángela Espinoza. Instagram/@rosangelaeslo

Pancho Rodríguez

El capitán de los combatientes lo pasará en su país natal, Chile, ahí aprovechará en visitar a sus hijas y ver a toda su familia. Aprovechará todo el tiempo que estuvo fuera y luego regresará con su hija menor a Lima para disfrutar de las vacaciones en un balneario”.

Por otro lado, Pancho Rodríguez comentó que no cree en las supersticiones que se hacen para despedir el año, pero sí tiene fe en la energía positiva. “Lo mejor es despedir con agradecimiento y recibir el año con optimismo y amor”, manifestó.

Pancho Rodríguez envía contundente mensaje a sus seguidores. (Instagram)

Luciana Fuster y Patricio Parodi

Patricio Parodi y Luciana Fuster saldrán de viaje para despedir el año 2023 y recibir a lo grande el 2024. “Pasamos Navidad con la familia en Lima y después nos vamos a disfrutar algunos días para celebrar Año Nuevo, nuestro aniversario y el cumpleaños de Luciana”, detalló.

Comentó que cumplirán dos años de relación que se mantiene estable a pesar de las críticas que aparecieron al inicio de su romance. Y para sumar las festividades, también dedicarán un momento para festejar el cumpleaños de la modelo peruana que es el próximo 14 de enero. Como se recuerda desde la quincena de enero nuestra ‘Miss Grand International’ tendrá una agenda apretada donde tendrá que ir a entrevistas a Miami y a un certamen de belleza en Bolivia.