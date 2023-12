Tío de Milett Figueroa murió y Marcelo Tinelli le hizo una conmovedora dedicatoria

Marcelo Tinelli se conmovió por muerte de tío de Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli se sigue ganando a la familia de Milett Figueroa. En esta ocasión, el conductor argentino dio a conocer que uno de los tíos de la modelo peruana falleció, por lo que no dudó en realizarle una emotiva dedicatoria.

En el post que hizo en sus historias de Instagram, el presentador de ‘Bailando 2023’ admitió que no conocía a este familiar de su amada, pero eso no significaba que no le doliera su partida, ya que al estar cerca de la exchica reality, podía sentir lo importante que había sido.

“Vuela bien alto tío Enrique. Nos veremos y nos conoceremos arriba. Todo mi amor para Milett, Martha, Helmut y todos los hijos de Enrique. El cielo tiene una nueva estrella”, fue el mensaje que compartió Marcelo Tinelli.

Por su parte, Milett Figueroa no se ha pronunciado sobre su situación familiar. Ella solo ha compartido en sus redes sociales su participación en el ‘Bailando 2023’ y la atención médica que viene recibiendo a raíz de una lesión que se le diagnosticó.

Milett Figueroa se descompensó

Hace unos días, Milett Figueroa sufrió una descompensación antes de ingresar a la pista de baile del programa de Marcelo Tinelli. Asimismo, fue el presentador argentino el encargado de dar a conocer detalles de la salud de la modelo peruana, pues deseaba descartar que ella estuviera embarazada, como se especuló en un primer momento.

“Tiene un desplazamiento de vértebra, la trató el doctor hoy y no sé, ahora voy a llegar a casa, pero me acaba de decir por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra, así que no sé cómo va a seguir, no sé si podrá bailar el próximo ritmo”, dijo.

De esta manera, Marcelo Tinelli aclaró que la continuidad de su pareja estaba en duda, pues de no presentarse en el siguiente baile, quedaría automáticamente eliminada de la competencia, esto debido a que el programa ya no cuenta con mucho tiempo para esperar a los que se encuentran lesionados.

“Así esté enfermo, falte, no va a haber reemplazos para nadie. Lamentablemente, el que sigue bien sigue y el que no, no va a llegar porque no hay tiempo. La semana que viene tenemos que eliminar dos parejas el miércoles”, explicó.

Milett Figueroa se descompensó en el Bailando 2023. (Twitter)

Niegan favoritismo en el programa

El bailarín y coreógrafo, Facundo Arrigoni, quien está a cargo de las coreografías de Milett Figueroa rompió su silencio ante las críticas que recibe la modelo peruana. Y es que más de uno ha señalado que la exchica reality tiene preferencias dentro del programa al ser la novia del conductor.

“Desde que yo estoy acá, ella camerino solo no tiene. Yo pedí algo para el ritmo que viene y me dijeron que no, que ya está, que el otro tema ya lo pidieron. Hasta ahora, yo no tuve privilegios con ella. No noto favoritismo ni privilegios hacia Milett”, manifestó muy seguro.

Cabe mencionar que desde que la modelo hizo su ingreso al programa ha buscado de hacerse un nombre propio, por lo que pasó de ser pareja de Martín Salwe a brillar con propia luz, incluso logró conquistar el corazón de Marcelo Tinelli.