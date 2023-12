Exportación de chocolate peruano incrementó en un 75 %: ¿cuáles son los principales destinos?

Fotografía de archivo en la que se registraron varios granos y frutos de cacao, durante la inauguración de la octava edición del Salón del Cacao y Chocolate, en el Centro de Convenciones de Lima (Perú). Crédito EFE/Ernesto Arias

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que para este 2023 las exportaciones peruanas cerrarán con un crecimiento del 3%, siendo uno de los pocos indicadores positivos de una economía que no crecerá este año, con un PBI que se estima cierre en -0,5%.

Así, entre los productos que Perú ha exportado al extranjero y han destacado están los turrones de Doña Pepa, la palta, los panetones, y ahora el chocolate. Según información de la Asociación de Exportadora (Adex), las exportaciones de chocolate peruano acumularon US$ 73 millones este 2023 —con datos analizados del periodo de enero a octubre de este año—.

Entre estos productos que se exportaron no solo hay chocolates convencionales, sino también los orgánicos, y, justo para estas fiestas de fin año —en Navidad, en Perú, se suele consumir chocolate caliente—, el chocolate para taza también destaca. ¿Sabías que estos se enviaron a países de los cinco continentes este 2023?

El chocolate peruano cada vez se vuelve más popular en el mundo. - Crédito Andina

Los chocolates peruanos crecen en exportación

La exportación de chocolates peruanos ha crecido en 75% de enero a octubre del 2023, con US$ 73 millones en envíos. Entre estos productos, las ventas se dividieron en chocolates convencionales y orgánicos. El grupo de los primeros son la mayoría de estas exportaciones, con un US$ 54,9 millones, equivalente al 75% del total; mientras, en cuanto a los orgánicos, estos representaron el 25% de los envíos y sumaron US% 18 millones.

Sin embargo, según Claudia Solano, gerente de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex), uno de los productos que subió en estas ventas al exterior, fue uno de los productos protagonistas en estas épocas navideñas: “El chocolate para taza logró un alza de 12,1% en relación al mismo periodo del 2022 y aterrizó en países como Estados Unidos, Japón, Chile, Aruba, Zambia y Suiza”, señaló la gerente de Adex.

Uno de las características extra que tienen estos chocolates peruanos es que los productores locales incluyen frutas deshidratadas (como mango, piña, aguaymanto, naranja, arándanos), menta y sal de maras; asimismo, estos productos convencionales han incrementado en 131% su producción en este año, sin ser tan afectados por la recesión o los fenómenos climatológicos.

Chocolates peruanos: más de la mitad de las exportaciones fueron a EE.UU. - Crédito Adex

A los cinco continentes: Estos son los destinos del chocolate peruano

De acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los destinos de los chocolates peruanos fueron variados. El principal comprador fue Estados Unidos con US$ 43 millones y una participación mayoritaria de 60%. Le siguieron Reino Unido con US$ 6,9 millones y Canadá con US$ 4,8 millones.

Sin embargo, es importante destacar que este producto peruano llega a todo los continentes: en América llega a Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Aruba, México, Canadá y Estados Unidos; en Europa llega a Reino Unido, Países Bajos y Suiza; en África se envía a Sudáfrica y Zambia; en Asia a Japón; y en Oceanía arribó a Nueva Zelanda y Australia.

Si bien los envíos han crecido, en algunos países estos han tenido bajas: en Canadá (-18%), Bolivia (-2%), Ecuador (-22%) y México (-7%) estas exportaciones disminuyeron. Pero estos también fueron sobresalientes en otros destinos como Nueva Zelanda (10.655 %), Reino Unido (4.035 %), Australia (1.034 %), Venezuela (688 %) y Países Bajos (304 %).

Desde el 2015 a julio del 2022, las exportaciones del chocolate peruano han sumado US$ 180 millones. - Crédito Difusión/Mincetur

Entre las marcas y compañías que lideraron el mercado de chocolates enviados al exterior este 2023 estuvieron Machu Picchu Foods, Compañía Nacional de Chocolates de Perú, Arcor de Perú, Nestlé Perú, F y D Inversiones, Molitalia, Fab de Chocolates La Ibérica, Organic Rainforest, Bombonería Di Perugia y Exportadora Romex.

Esta es la lista de países a que más chocolate peruano se exporta