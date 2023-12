Este es el país que compró US$2,8 millones al Perú en panetón y lidera el ranking de exportación

Datos de la Cámara de Comercio de Lima revelaron a qué país Perú ha enviado más panetón este año. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Vecteezy

El panorama de las exportaciones en Perú no es alentador. En el último informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), las proyecciones para los envíos al exterior en este 2023 se ajusto de 3,0%, en octubre, a 2,2% este diciembre. Sin embargo, si bien esta demanda ha bajado con respecto a algunos productos, otros aún esperan tener una campaña mayor en este último mes del año.

Uno de estos es el panetón. Perú es el mayor consumidor del mundo, venciendo a Italia, país de origen de este postre protagonista de la mesas peruanas en estas navidades. Con esta imagen de que los ciudadanos de este país son panetoneros, se piensa que los peruanos lo consumen en gran cantidad, pero no tanto que también lo exportamos a otros países.

Este 2023 se ha exportado más panetón que el año pasado. Cerca de US$ 6 millones en este producto han salido despachados desde tierras peruanas hacia diferentes partes del mundo. ¿Sabías que un solo país compró US$ 2,8 millones este año y es el que lidera el ranking hacia donde más exportamos? También hay dos países vecinos y una nación de Asia que han importado este producto desde las industrias peruanas.

¡Arriba Perú! El país consume más panetón en el mundo, superando al país de origen, Italia. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/ABC/Difusión/Alamy

Perú exportó US$ 6 millones en panetón a estos países

Este 2023, entre enero y octubre, Perú exportó US$ 5,9 millones en panetones al mundo. Esto significo un aumento de 6% con respecto al periodo similar del año pasado, según estadísticas del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Pero, de estos 1 millón 379 mil 364 kilos que se han enviado al exterior —una cifra superior en 2 % respecto a la del año pasado—, una gran parte de este alimento de Navidad ha ido a una sola nación: la gigante norteamericana Estados Unidos. Así, solo este país ha comprado US$ 2,8 millones de panetón al Perú —el 47% del total exportado— , y es a donde más han exportado este producto estrella las empresas peruanas.

Entre otros de los países a los que ha viajado este producto de origen italiano, pero de marca peruana, están los siguientes:

El segundo país al que más exportan los peruanos panetón es Chile , con US$ 1,4 millones y 347 mil 460 kilos enviados.

Le sigue la nación vecina Bolivia , con exportaciones de más de US$ 574 mil

Y en cuarto lugar está Japón, donde los panetones sumaron unos US$ 252 mil en envíos.

Sin embargo, los panetones se enfrenta a indicadores menores de consumo este año, dada la recesión en Perú. Ante esto han salido nuevas variedades de panetón. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/TikTok

Así, las empresas que más exportan el panetón peruano están D’Onofrio, con envíos que suman en US$ 2,1 millones; la empresa Gloria, con US$ 1,1 millones, y Winter’s, que envió panetones por US$ 623 mil 58.

¿A qué se debe la creciente demanda de panetón peruano?

El rol de los peruanos en la demanda creciente de panetón en el exterior es vital para este producto. Es la inmigración de estos al exterior lo que hace que este producto navideño sea muy requerido ahí donde sea que haya compatriotas. No por nada el peruano ha sido definido como ‘panetonero’: en una entrevista reciente a Trome, Úrsula Conroy, gerente de Marketing de Panetones en Nestlé Perú, señaló que los peruanos comían 1,3 kg por persona al año.

“Actualmente nuestro país exporta panetón a 23 mercados de destino, un número que se espera puede aumentar en los próximos años, de incrementarse la comunidad peruana en distintas partes del mundo”, agregó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

Según estudios de mercado, ocho de cada diez peruanos consume este pan dulce entre octubre y diciembre. - Crédito Andina

Según Idexcam, este desempeño de las exportaciones del panetón se debe a los 3,3 millones de peruanos en el extranjero, que a pesar de la distancia —aunque, más bien porque están lejos de estos productos— buscan consumir su tan querido pan de la Navidad. El peruano no deja sus tradiciones aun cuando haya migrado.