Famosa bloguera de Estados Unidos contó el momento aterrador que vivió cuando visitó el Perú

Influencer de viajes contó todo a través de sus redes sociales. | IG: Karina WorldWide

Viajar es una de las experiencias más lindas y enriquecedoras, pero también puede ser muy peligroso, no solo por el choque de culturas sino por los engaños y robos a la que uno se expone; esto lo vivió en carne propia una famosa bloguera de viajes al momento de visitar nuestro país. La influencer con más de 200 mil seguidores en TikTok contó en redes sociales lo que vivió en su paso por el Perú y otras naciones.

Se trata de Karina Henry, conocida en el ciberespacio como Karina Worldwide, quien ya ha visitado más de 30 lugares. Aunque es original de Estados Unidos y actualmente reside en Playa del Carmen, México, aprovecha sus ratos libres para seguir conociendo el mundo.

“En China, fui agredida físicamente por un hombre borracho que dijo que no le agradaba simplemente porque era estadounidense”, recordó por primera vez. Luego, contó que “contrajo una infección parasitaria incurable después de comer carne de gato en Ghana”, pero no entró en detalles sobre cómo logró recuperarse o qué tan grave fue su situación.

“En Egipto, un ‘guía turístico’ me atrajo a una tienda y luego me quedé atrapada dentro hasta que acepté pagar un traje de bailarina del vientre que ‘rompí’, solo para luego darme cuenta de que era una estafa”, continuó.

Karina añadió que cuando estaba en Grecia, una mujer la amenazó con llamar a la policía y a sus hijos si no pagaba otra habitación solo por pensar que ella y su amiga eran pareja. “Dijo que mi amiga y yo no podíamos compartir habitación porque creía que estábamos en una relación, incluso después de que muchas veces le dijimos que solo éramos amigas. Incluso, no nos dejó llevarnos nuestras pertenencias”, explicó el viajero.

Famosa tiktoker contó sus experiencias más aterradoras al momento de viajar por el mundo. | Karina Worldwide (TikTok)

¿Qué le pasó en Perú?

Karina detalló que cuando estuvo en Lima, un hombre se acercó a ella y ‘le advirtió’ que estaba en una ‘zona peligrosa de la ciudad’ y ‘podía ser asaltada’. Pese a que parecía un acto de buena fe, lo sospechoso pasó cuando llegó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Para la sorpresa de la influencer, apenas el joven se percató de los efectivos, se dio a la fuga. Debido a la curiosidad, la mujer no dudó en contarle lo sucedido a la policía, quienes reconocieron al hombre del que hablaban y le contaron que había sido deportado de Estados Unidos, pero no especificaron por qué.

Influencer contó lo que le dijo la policía. | Karina Worldwide

“Compartir algunos de mis momentos de viaje más aterradores es algo más que contar historias de miedo; es un compromiso para crear conciencia, educar y capacitar a los compañeros de viaje con información valiosa sobre las realidades que conllevan los viajes. Viajar no siempre es sencillo: está lleno de desafíos inesperados que todos debemos enfrentar. Todo viajero debe ser consciente de los riesgos potenciales, desde estafas hasta zonas inseguras. No se trata de disuadir la exploración, sino de asegurarse de conocer su entorno. Se trata de investigar y usar el sentido común”, expresó a modo de reflexión en la descripción del video.

El video de Karina ya ha sido visto más de 45 mil veces y ha recibido más de 160 comentarios desde que fue publicado el 15 de diciembre. “Me encanta que no vivas con miedo. No importa en qué parte del mundo estemos, siempre habrá algo”; “Esto es tan real”; “Los viajes reales que no involucran a grupos de turistas tienen algunos momentos muy dudosos”, son algunos de los mensajes dejados en la plataforma.

Reacciones por comer gato

Uno de los momentos por los que más fue consultada es por haber probado gato. Sin embargo, ella indicó que, “aunque la gente no esté de acuerdo, nunca juzgaré a la gente de otros países por lo que comen, especialmente cuando como otras formas de carne”.

“El hecho de que un animal sea domesticado en un país no significa que en otros países se lo considere una mascota. El hecho de que un animal sea visto como alimento en un país no significa que sea visto como alimento en todas partes”, explicó en otro video.