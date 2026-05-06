Dólar se desploma bajo S/3,50 y el sol peruano se recupera a puertas de la Segunda vuelta

El dólar baja y el sol sube. Perú se prepara para su Segunda vuelta electoral mientras el contexto internacional sigue volátil. - Crédito Andina

El precio del dólar ha abierto esta mañana a S/3,4771 y sigue bajando. Tras una semana de alzas y llegar por encima de S/3,52, ahora el sol peruano recupera apreciación y se acerca a valores anteriores de enero y febrero.

¿Qué ha pasado? Como se recuerda, el dólar se apreció tras los sucesos del conflicto entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, lguar por donde pasa la gran parte del petróleo que se comercia en el mundo. Mientras Perú tenía su crisis del GNV, este contexto internacional impactó en el precio de la gasolina, la cual aún se mantiene alta (aunque ha caído el precio del petróleo), y a su vez en el costo del transporte público.

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Pero ahora, tras señales de resolución del conflicto en Medio Oriente, el precio del dólar cae, la Bolsa de Valores de Lima, en línea con Wall Street, se recupera y al menos momentáneamente se sugiere que el sol podría continuar recuperando el valor que ha perdido este año. Aunque aún nada está dicho.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Dólar abrió con baja

Según el reporte de Andina, el precio del dólar inició bajando frente al sol en la sesión cambiaria de hoy en un contexto de volatilidad de la moneda en el mercado regional.

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“La cotización de venta del dólar se sitúa en S/3,4884 en el mercado interbancario (entre bancos), nivel inferior al de la jornada previa de S/3,4890”, aclararon.

Asimismo, el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio es de S/3,50, mientras que en las ventanillas virtuales de los principales bancos se cotiza en promedio en S/3,53.

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Así abrió el dólar hoy. De estar por encima de los S/3,52, cae a S/3,47. - Crédito Captura de Bloomberg

El sol peruano se recupera

Como se recuerda, según el último reporte del BCRP, de la semana del miércoles 22 al miércoles 29 de abril, el índice del dólar se incrementó 0,4 por ciento. Para el Banco Central de Reserva esto se dio ante la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés y mostrar una postura más cauta ante el incremento los precios de la energía y sus efectos en la inflación en Estados Unidos.

Mientras, por el lado del sol, la moneda peruana, si bien esta recuperó terreno en la sesión del viernes anterior (+0,42%), lo cual fue impulsado por una debilidad del dólar a nivel global frente a sus principales pares, sí ha sido impactada en todo abril.

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El sol peruano parece asomarse con subida. - Crédito Difusión

Justamente, la moneda peruana había sufrido impacto también por los resultados de la primera vuelta, en un contexto de incertidumbre y acusaciones de fraude (sobre todo por Rafael López Aliaga). A pesar de esto, diversos actores políticos reconocieron que se trataba de irregularidades y deficiencias en el proceso, y hasta desde la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) han ido en contra de esta narrativa y han consierado que no hubo tal fraude.

Pero ahora en mayo, parece apreciarse a mayor velocidad, y a puertas de la Segunda vuelta electoral, que tiene a Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos Por el Perú como candidatos.

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