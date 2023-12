Milena Zárate advierte a Jonathan Maicelo: “Con un par de cositas le bajo todas sus cartas notariales”

Milena Zárate advierte a Jonathan Maicelo sobre carta notarial. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. Milena Zárate no dudó en responderle a Jonathan Maicelo tras la notificación del pugilista sobre el envío de una carta notarial a la colombiana, quien afirmó que fue abandonada por él en Nueva York por negarse a un encuentro íntimo. La hermana de Greysi Ortega enfatizó que no teme un posible litigio iniciado por el deportista.

Según la expareja de Edwin Sierra le recomienda a Maicelo que mejor no resuelva cuestiones que en estos momentos juzga superfluas, pues ella tendría pruebas de todo lo mencionado. Cabe recordar que el atleta fue acusado por su excompañera, Samantha Batallanos, de ejercer violencia tanto física como psicológica.

“Tendría que ponerse a preparar un montón de cartas notariales. La verdad no creo que tenga el tiempo él, ni que le convenga mucho tampoco. El que se empiece a resolver cosas que honestamente a estas alturas están de más”, sostuvo en un inicio la cantante colombiana.

Milena Zárate cuenta que Jonathan Maicelo se enojó con ella porque no quiso tener intimidad.

“Si él no lo recuerda, cómo puede decir que es mentira. Si no lo recuerda es porque bueno... tendrá memoria de no sé... de pollo. Ya no es mi culpa, que no lo recuerde, no quiere decir que no haya pasado, eso y muchísimas cosas más. El problema es que va a tirar su platita a la basura porque yo se las bajo rapidito con un par de cositas y le bajo todas sus cartas notariales”, sostuvo la artista muy confiada de lo que dijo.

Asimismo, Milena reveló que el pugilista, después de buscar algún tipo de acercamiento con ella, fue sorprendido días después en compañía de Samantha Batallanos.

“Creo que cada persona se pinta como lo que es por más que quiera aparentar otra cosa. Hasta menos de un mes estando con esta chica, estaba que me insistía para que pudiéramos llegar a tener algo. Sí, menos de un mes antes de estar con ella, antes de que fueran ampayados, él estaba tirándome maíz, pero al cien”, finalizó.

Samantha Batallanos confirma ruptura con Jonathan Maicelo tras agresión física y psicológica. (Captura: @samanthabatallanosoficial)

¿Qué dijo Jonathan Maicelo de Milena Zárate?

En entrevista para “Dilo Fuerte”, Jonathan Maicelo afirmó que junto a su defensa han decidido enviar carta notarial a Milena Zárate para retractarse. “Se le ha enviado una carta notarial, por lo que está diciendo, tiene que comprobarlo”, sostuvo el también empresario. “Eso es mentira, no recuerdo ese episodio, nunca pasó, nunca sucedió”, añadió.

De acuerdo con Maicelo, él le aseguró a Lady Guillén que nunca mantuvo una relación sentimental con la cantante colombiana.“El episodio que pasó, que lo demuestre, yo ya hablé con mi abogado, se le va a enviar una carta notarial para que se rectifique”, expresó.

Posteriormente, el deportista minimizó a Milena y resaltó que siempre ha ventilado su vida privada. “Dime de quién estamos hablando, una persona que usa su palabra para ventilar en los medios, de esa persona estamos hablando”, concluyó.

Samantha Batallanos realizará una nueva denuncia contra Jonathan Maicelo. (Foto: Captura de IG)

¿Qué fue lo dicho de Milena Zárate sobre Jonathan Maicelo?

Hace unos días, Milena Zárate acudió al programa “América Hoy” para hablar sobre su relación pasada con Jonathan Maicelo. Durante la entrevista, Janet Barboza le cuestionó acerca de un viaje que la pareja realizó a Nueva York, sugiriendo tener conocimiento de ciertos detalles, e invitándola a compartir su versión de los hechos.