Samantha Batallanos denuncia a Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica: “Es la cuarta vez que la agrede”

Samantha Batallanos hace grave denuncia contra Jonathan Maicelo agresión física y psicológica. (Composición: Infobae)

Recientemente, se ha dado a conocer un nuevo episodio relacionado con la conducta inapropiada de Jonathan Maicelo. En esta ocasión, su pareja y modelo, Samantha Batallanos, ha presentado una denuncia en la comisaría de San Isidro, acusando al boxeador de agresiones físicas y psicológicas. Batallanos sostiene que fue objeto de varios golpes en su cuerpo, incluyendo un impacto contundente en el ojo derecho.

Te puede interesar: Magaly Medina indignada que Mario Cortijo personifique a Deyvis Orosco: “Qué mal casting, ese chico es guapo, el otro un trinchudo”

La denuncia formal fue presentada alrededor de las 2:30 horas del 8 de diciembre en la oficina de familia de la comisaría mencionada. En su testimonio, la exMiss Grand International detalló que fue víctima de la agresión por parte de Maicelo el 7 de diciembre a las 14:00 horas, cerca de las inmediaciones de un restobar del cual es dueño el boxeador.

“En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas”, se lee en el parte policial que compartió Trome.

Samantha Batallanos confiesa cómo inició su romance con Jonathan Maicelo. Instagram

Además, en la denuncia formulada, se señala que la modelo e influencer Samantha Batallanos cuenta con una grabación que podría fungir como evidencia en contra de Maicelo. Sin embargo, aclaró que no tiene intención de hacer público el material y que lo presentará exclusivamente ante las autoridades pertinentes.

Te puede interesar: Miguelito Barraza denuncia a director de su película ‘No vayan’: “Fue un zafarrancho y no me han pagado”

“Todo esto la tiene afectada emocionalmente y cuenta con un video del hecho ocurrido, el cual mostrará posteriormente”, se lee en el documento compartido por el citado medio, donde también la modelo afirma que con esta sería la cuarta vez que el empresario culinario la agrede.

Cabe destacar que, en una reciente aparición en el espacio televisivo “América Hoy”, la modelo mencionó que la relación con Maicelo atravesaba su mejor etapa y hasta se tomó con humor las críticas de quienes la acusaban de tener intereses ocultos. De igual manera, Batallanos hizo hincapié en que está trabajando arduamente en pro de sus sueños y refutó las aseveraciones en redes sociales que la catalogaban como desempleada.

Te puede interesar: Connie Chaparro niega separación de Sergio Galliani y aclara su mensaje de desamor: “Estamos felices”

“Estoy en puras reuniones, haciendo casting y trabajando como modelo. Trabajo desde los 16 años, tengo mi marca de lencería y un proyecto que será un éxito que nadie sabe”, afirmó en esa ocasión. Además, reveló que había recibido un anillo de compromiso y que existían planes de boda en el futuro. Hasta ahora, el deportista no ha emitido declaraciones al respecto, pero se espera que en las próximas horas brinde alguna respuesta.

Samantha Batallanos revela que siempre le gustó Jonathan Maicelo. (Captura)

Samantha Batallanos no descartaba matrimonio con casarse Jonathan Maicelo

Hace algunas semanas, Samantha Batallanos aclaró los rumores sobre una brecha en su relación, confirmando que no existe tal distanciamiento de Jonathan Maicelo y que, de hecho, su relación se encuentra en un excelente estado. Asimismo, declaró que estaba preparada para aceptar una hipotética propuesta de matrimonio del boxeador.

“¡No! ¡Él está más amarrado a mí! ¡Estás loco! Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No, pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las monedas. Cuando sea millonario y me dé la verdadera roca, ahí le digo que ya”, expresó la modelo en aquella oportunidad para “América Hoy”