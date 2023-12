Milena Zárate afirma que descartó una relación con Jonathan Maicelo al notar varias ‘banderas rojas’: “Hubieron muchas”

Samantha Batallanos confirma ruptura con Jonathan Maicelo tras agresión física y psicológica. (Captura: @samanthabatallanosoficial)

La colombiana Milena Zárate expresó su sorpresa ante la denuncia de la modelo Samantha Batallanos contra el boxeador Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica. La ex pareja de Edwin Sierra no titubeó al hablar al respecto y rememoró el momento en que fue vinculada sentimentalmente con el deportista.

Te puede interesar: Samantha Batallanos muestra pruebas de la agresión de Jonathan Maicelo: “Tengo contusiones en la cabeza”

Ante ello, Zárate compartió sus impresiones sobre las “banderas rojas” que observó al ser vinculada sentimentalmente con el boxeador, lo que la llevó a evitar una relación con el deportista. En declaraciones a un medio conocido, la bailarina asegura que no confirmó algo con Maicelo, pero sí resaltó su decisión de no avanzar en ese sentido ante señales de alerta.

“Es un hombre que puede llevarte al cielo, como al mismo infierno. Es un hombre bueno como amigo, pero hasta se lo he dicho, que como pareja, en lo personal, no me funciona y fue una de las barreras que generó que no entable algo con él porque de haber la oportunidad la hubo, pero hubieron muchas banderas rojas que salieron a flote y dije: ‘No’”, dijo en un inicio la hermana de Greysi Ortega a El Popular.

Milena Zárate confiesa que perdió a su primer hijo. (Café con la Chévez - Trome)

Adicionalmente, Milena afirmó que nunca contempló la posibilidad de tener una relación romántica con el boxeador, ya que desde el momento en que se conocieron, ella tenía un sólido sentido del amor propio y una autoestima fortalecida, factores cruciales en su toma de decisiones. También señaló que notó en Maicelo una tendencia hacia el control en las relaciones.

Te puede interesar: Janet Barboza revela actitud violenta de Jonathan Maicelo detrás de cámaras: “Se puso como loco obsesivo”

“Yo cuando conozco a Maicelo, mi ego, mi autocontrol y mi amor propio estaba por encima de mío. Si me encontraba con él cuando me separé, cuando estaba vulnerable, hubieran pasado muchas cosas y hubieran pasado esas cosas porque a Maicelo le gusta el tipo de chicas que puede controlar y manejar a su antojo”, aseguró en entrevista para el citado medio.

Como se recuerda, Milena Zárate y Jonathan Maicelo fueron objeto de rumores de un romance en el 2018, luego de ser vistos juntos en varias ocasiones y realizar un viaje en conjunto. Pese a las especulaciones, la colocha aclaró en su momento que su relación era estrictamente de negocios y amistad, enfocada en su inversión en una línea de ropa deportiva.

Te puede interesar: Samantha Batallanos confirma ruptura con Jonathan Maicelo tras agresión física y psicológica: “No daré paso atrás a mi decisión”

Sin embargo, tiempo después, la exintegrante de “El Gran Show” dio más detalles acerca de su decisión de mantener únicamente una relación amistosa con boxeador y también mencionó que, mientras él coqueteaba con ella, evidenció comportamientos similares con otras mujeres, lo cual fue un factor determinante para que ella no considerara una relación amorosa: “Hubo un tiempo que andaba bastante con él y me estuvo echando maíz, mientras que, por otro lado, salían un montón de cosas. No mi amor”, dijo la cantante en aquella oportunidad.

Jonathan Maicelo ha sido víctima de la delincuencia por tercera vez en los últimos 2 años.

Samantha Batallanos anuncia el fin de su relación con Jonathan Maicelo tras agresión

La modelo Samantha Batallanos anunció a través de sus redes sociales el fin de su relación con el deportista Jonathan Maicelo. Este anuncio se produjo después de que presentara una denuncia ante la comisaría de San Isidro, acusando al boxeador de agresiones físicas y psicológicas graves.

“A la opinión pública el pasado jueves 7 de diciembre fui agredida física y psicológicamente por parte de mi ex pareja Jonathan Maicelo y el mismo día me dirigí a la comisaría de San Isidro a realizar la denuncia por maltrato físico y psicológico”, se lee en la publicación en Instagram de la modelo.

En el comunicado difundido, la modelo aseveró: “No permitiré ningún tipo de agresión de parte del señor, comentar que mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión”, enfatizando así que su vínculo con Maicelo ha concluido definitivamente y que mantendrá firme su denuncia por agresión.