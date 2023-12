Samantha Batallanos confiesa como iniciaron las agresiones de Jonathan Maicelo: “Fue por celos, él se puso como loco, me estranguló”

Samantha Batallanos confiesa como iniciaron las agresiones de Jonathan Maicelo. (Composición: Infobae)

La modelo Samantha Batallanos se presentó en la última emisión de “Magaly TV La Firme”, el 12 de diciembre, tras generar sorpresa al denunciar a su pareja Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica, pese a haber aparentado anteriormente en diversas apariciones televisivas que su relación se encontraba en óptimas condiciones.

En su reciente visita al programa de Magaly Medina, la exMiss Perú compartió su experiencia y las dificultades que vivió en su relación con el boxeador. Durante su relato, la modelo dio la impresión de estar todavía en estado de shock, con una mirada distante. La conductora expresó su solidaridad con la modelo desde el comienzo del programa, para dar paso a sus confesiones.

Batallanos describió a la periodista la cronología de las agresiones que sufrió a manos de Jonathan Maicelo, a quien anteriormente había defendido. Pese a las reconciliaciones en su relación, ella solía justificar estos comportamientos violentos, disculpándolo de cualquier responsabilidad.

Samantha Batallanos muestra las pruebas de la brutal agresión de Jonathan Maicelo.(Composición: Infobae)

“Cómo era, no es que no quiera entrar en, digamos, recordarte cosas dolorosas para ti. Creo que el público tiene que entender cómo empiezan las cosas y qué es lo que no se debe normalizar”, dijo en un inicio Magaly Medina. La modelo respondió sin demora, comentando que los celos del boxeador fueron el inicio de los conflictos.

“Esto empezó hace meses, la primera agresión fue porque se puso celoso en su gimnasio. Creyó que uno de los trabajadores de su restaurante tenía atracción por mí, y le crearon inseguridades. Él se puso como loco, me estranguló, me empujó contra la puerta; yo lloraba y quería irme, y no me dejaba. Yo lo justifiqué diciendo que eran celos”, denunció.

“Pero igual, es como que él tenía, no sé, una inseguridad; él tenía una inseguridad con esa persona, específicamente, con esa persona. Entonces, llegamos al gimnasio y se puso como loco, ahí fue bastante violento. Me empezó a estrangular, me empujaba la puerta como si fuera un muñeco. Estaba transformado, como si de verdad yo fuera un muñeco. Yo lloraba, me quería ir, incluso no me dejaba ir. Horrible. Esa fue la primera vez”, agregó la exMiss Perú.

Samantha Batallanos demostrará con pruebas que Maicelo sí la agredió. Captura/ATV

No obstante, tras el primer episodio de agresión, la modelo asegura que creyó en las promesas de Maicelo de que no volvería a suceder, aunque los incidentes se intensificaron con el tiempo. Las agresiones no cesaron en aquella ocasión. “Me agarraba a cachetadas en la cama. Después de eso, cuando nos amistamos, pensé que solo era por celos. No quería terminar con él”, agregó la modelo en el set de Magaly TV La Firme.

“La segunda vez fue en su propio local. Me habló mal, me levantó la voz delante de una de sus trabajadoras, me sentí humillada, me trató feo. Y cuando le reclamé me tiró contra el suelo y me empujó. Sus trabajadores salieron y me quisieron ayudar, pero no se pudieron meter”, acotó Samantha.

“Cuando él se molesta se pone energúmeno. Después hubo una tercera vez y me dijo nunca más te voy a agredir, pero siguió. Siempre me mentaba la madre. Yo estaba cegada por amor, me enamoré a tal punto que no me di cuenta de que empecé a normalizar estos tratos de violencia verbal, sobre todo, porque empezó con eso y en mi afán de no perderlo empecé a perdonar”, mencionó la exMiss Grand International.

Magaly TV La Firme En vivo