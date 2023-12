Samantha Batallanos revela la verdadera personalidad de Jonathan Maicelo y su defensa detalla los próximos pasos en su denuncia

Magaly Medina le dedica palabras a Samantha Batallanos de solidaridad

La conductora Magaly Medina expresó su solidaridad con la modelo Samantha Batallanos después de que esta revelara haber sido víctima de agresión física y psicológica. “Él me amedrentaba mucho; yo empecé a normalizar sus malos tratos. Me dolía mucho, me volví sumisa, pero no toleraba su indolencia”, relató Batallanos.