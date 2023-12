Marcelo Tinelli le dice ‘te amo’ a Milett Figueroa a menos de dos meses de iniciar su romance

Marcelo Tinelli le declara su amor a Milett Figueroa. IG

Marcelo Tinello y Milett Figueroa vienen demostrando día a día que su amor está más fuerte que nunca. No solo van a eventos juntos y se presentan a sus familias, sino que también el argentino sorprendió al escribirle “te amo” a su novia.

En una de las publicaciones de Milett Figueroa, el conductor argentino no dudó en escribir “Te amo mujer hermosa”, ocasionando que los fans de la pareja estallarán de emoción, resaltando lo enamorado que estaba Tinelli.

Marcelo Tinelli le dice 'te amo' a Milett Figueroa y fans quedan sorprendidos.

En el post de la modelo se puede ver una serie de fotos donde se le ve sola, con su pareja y entre amigos.

Cabe recordar que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli iniciaron su romance hace menos de dos meses. Pese a que había especulaciones de un romance, la pareja decidió hacerlo oficial en noviembre, con un beso en pleno programa.

Desde ese entonces, los novios no han dudado en mostrarse acaramelados delante de los panelistas, participantes y producción de Bailando 2023.

Marcelo Tinelli no acompañará a Milett Figueroa a Perú

En la última edición de Bailando 2023, Marcelo Tinelli contó que no pasará la Navidad con Milett Figueroa, cada uno con sus familias y en diferentes países. Sin embargo, Año Nuevo sí lo disfrutarán juntos.

“Finalmente, la pasamos acá (en Argentina) la Nochebuena. No me voy a Perú. Milett se va a Perú porque tiene un tema familiar”, indicó Marcelo Tinelli el 12 de diciembre, dejando sorprendidos a los miembros del jurado.

Cabe indicar que es la primera vez que la pareja se separa después de iniciar su relación. Mientras Milett viajará a Perú para estar con su familia, Tinelli la pasará en Punta del Este con Luciano El Tirri y su pareja Mimi Alvarado.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya no pasarán Navidad juntos. | América TV (Argentina)

Marcelo Tinelli conoció a Maia, hermana de Milett Figueroa

El presentador de Bailado 2023 y la modelo peruana están cada vez más estables. Al menos, así se puede ver después que Milett Figueroa decidiera presentarle a su hermana Maia, con quien congenió muy bien.

A través de su cuenta de Instagram, el argentino compartió este emocionante momento, donde hicieron karaoke y se conocieron.

“Conociendo a mi cuñada. Lindísima comida con Milett. Arrancamos a cantar”, señaló Marcelo Tinelli en sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

El animador expresó lo bien que le cayó Maia Figueroa y halagó la buena relación que existe entre ella y su novia.

“Amo el amor de las hermanas, una más bella que la otra (...) Las amo”, acotó en otras de sus historias.

Milett Figueroa disfruta de un encuentro en compañía de su hermana Maia y Marcelo Tinelli. (Composición: @milett)

Marcelo Tinelli, por su parte, ya le presentó a sus hijas. En una entrevista con LAM, la joven expresó lo bien que le habían caído, pese a las especulaciones que señalan lo contrario.

En otro programa, ‘Amor y Fuego’, la peruana fue consultada sobre la maternidad. Milett Figueroa fue bastante clara al indicar que su relación con Marcelo Tinelli es muy reciente como para pensar en la maternidad.

“La maternidad es algo que para la mujer es muy importante. Yo la verdad aún no he planificado serlo. Si Dios quiere darme esa bendición, me encantaría”, aseguró en un inicio, paera luego explicar que tanto ella como Tinelli acaban de empezar una relación sentimental y que el tema de la paternidad no ha sido abordado entre ellos.

“No pienso en ser mamá, acabo de iniciar una relación. No tenemos apuro en serlo, ninguno de los dos. Es un tema que no está en mi mente todavía, no lo hemos conversado (con Marcelo)”, sentenció.