Marcelo Tinelli impresionado con el carácter de Milett Figueroa: “me vas a tener cortito a lo largo de nuestra vida”

Marcelo Tinelli impresionado con carácter de Milett Figueroa. | América TV (Argentina)

En la reciente edición del popular concurso Bailando 2023, la concursante Milett Figueroa generó controversia tras votar para que Flor Vigna sea puesta en sentencia, con riesgo de eliminación. Figueroa, explicando su acción, declaró: “Es por estrategia, es una de las parejas más fuertes, y sabemos que por baile no se van a ir muy fácil”. Su voto fue cuestionado por el conductor Marcelo Tinelli, ante la ausencia de Vigna, a lo que Figueroa reafirmó que su decisión fue estratégica y no personal.

“No porque no está acá, sino porque es una de las mejores, y siempre voto por estrategia”, respondió Milett, alzando la voz e impresionando a Tinelli, quien comentó: “Tono fuerte tiene... que carácter que tiene. ‘¡No no fue por eso sino porque dije una cosa!’”.

Milett Figueroa demostró su temperamento al responder a Tinelli durante la última emisión de Bailando 2023. | capturas América TV (Argentina)

Este episodio desató comentarios entre los miembros del jurado de Bailando 2023. Pampita, cuyo nombre artístico es Ana Carolina Ardohain, sugirió que Tinelli sería sometido por el temperamento de la modelo peruana. Y es que, como se sabe, el presentador argentino confirmó su relación sentimental con Milett, de 31 años.

A esto, Tinelli comentó jocosamente sobre la premonición de Pampita, destacando el fuerte carácter de Figueroa. “Me va a tener cortito... Pampita dice que me vas a tener cortito a lo largo de nuestra vida”, comentó, dirigiéndose a su nueva pareja. “Tú también tienes mucho carácter”, respondió ella.

Marcelo Tinelli resaltó que Milett Figueroa lo tendrá "cortito" mientras dure su relación sentimental.| capturas América TV (Argentina)

Cruce de palabras entre Milett y Moria

Por otro lado, la jurado Moria Casán aconsejó a Tinelli no condicionarse, haciendo alusión a su ‘soltería’ y minimizando su romance con la peruana. “No lo permitas Marcelo, en esta oportunidad no. No le permita condicionarse, por favor, usted está en época de plena soltería”, expresó.

Estas palabras molestaron a Milett Figueroa, quien increpó: “Un relación no se condiciona, sino no sería una relación, sería una dictadura”, ilustrando su perspectiva sobre la autonomía en las dinámicas de pareja.

Moria Casán aconsejó a Marcelo Tinelli no ser condicionado por la guapa Milett Figueroa.| capturas América TV (Argentina)

Milett Figueroa no está lista para ser madre

Milett Figueroa descartó planes de maternidad a corto plazo con su pareja Marcelo Tinelli, en una entrevista en el programa “Amor y fuego”. Figueroa afirmó que aunque valora la importancia de la maternidad, no es un tema que esté considerando actualmente.

Milett Figueroa ha sido clara sobre su posición frente a la posibilidad de convertirse en madre por primera vez, mientras Marcelo Tinelli ya cuenta con cinco hijos de relaciones previas. Durante la conversación con los periodistas Rodrigo González y Gigi Mitre, Figueroa expresó: “Si Dios quiere darme esa bendición, me encantaría”. Sin embargo, subrayó que la pareja no tiene prisa por convertirse en padres, indicando así que la paternidad aún no es un tema discutido entre ellos.

Pasarán Navidad 2023 juntos

Marcelo Tinelli celebrará las fiestas de Navidad junto a su pareja, Milett Figueroa, y la familia de ella. El conductor televisivo ha hecho pública su decisión de pasar estos momentos especiales en compañía de su amor y los seres queridos de Figueroa, aún debatiendo si el encuentro se realizará en Perú, Argentina o en un punto intermedio entre ambos países.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa más enamorados que nunca. | VIDEO: Implacables - El nueve

En detalle, Tinelli compartió que el proceso de planificación aún está en marcha: “El plan que tenemos que armar por lo pronto es cómo pasamos las fiestas, porque ya decidimos pasarla juntos. Eso ya es importante. Ella está con su familia en Perú y yo con mi familia en Argentina, nos vamos todos para allá o vienen todos para acá o nos juntamos en un lugar intermedio, pero algo tenemos que armar”, confesó.

Marcelo Tinelli es una de las figuras más destacadas de la televisión en Argentina, conocido por su larga trayectoria como presentador y productor de programas de alto rating. Por su parte, Milett Figueroa es una modelo y actriz peruana que ha ganado notoriedad en el ámbito del entretenimiento.