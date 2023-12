Milett Figueroa se reúne con su hermana Maia y le presenta a Marcelo Tinelli: “Una más bella que la otra”

Milett Figueroa se reúne con su hermana Maia y le presenta a Marcelo Tinelli. (Composición: @milett)

En buena hora. El reconocido presentador Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa disfrutan de una etapa destacada en su vínculo desde hace un mes, pese frente a especulaciones recientes sobre un posible malestar de ella, tras observar al argentino intercambiar besos con dos mujeres en el estudio de “Bailando 2023″.

Sin embargo, este último fin de semana, la exconcursante de “El Gran Chef Famosos” demostró que su vínculo amoroso se encuentra en un excelente estado, llegando a compartir el instante en que la modelo hizo presentó de manera formal a su hermana Mia Figueroa durante un encuentro de familia. En un giro del evento, el conductor asumió el rol de camarógrafo, capturando con afecto los momentos de ambas.

En la grabación se observa a Marcelo junto a las modelos en un principio, y después de saborear una cena exquisita, inmortalizaron la diversión de una tarde de karaoke. Durante esta actividad, los temas seleccionados correspondieron a los artistas Christian Castro y Alejandro Sanz, siendo estos los favoritos de la conocida ‘Milenchi’.

Milett Figueroa disfruta de un encuentro en compañía de su hermana Maia y Marcelo Tinelli. (Composición: @milett)

“Conociendo a mi cuñada. Lindísima comida con Milett. Arrancamos a cantar”, destacó Marcelo Tinelli en sus historias de su cuenta oficial de Instagram al encontrarse con la hermana de la modelo peruana. Entretanto, él registró cómo las hermanas disfrutaban de las melodías en el karaoke improvisado.

Ya en un ambiente de cordialidad en su residencia, el conductor argentino no escatimó en elogios hacia la hermana de su pareja. La velada se adornó con interpretaciones de temas románticos por parte de ambas, capturados en video por el presentador.

“Amo el amor de las hermanas, una más bella que la otra (...) Las amo”, agrega en otra parte del clip para sus redes sociales. Al parecer, Milett, Marcelo y Maia pasaron un gran momento al conocerse.

¿Quién es Maia Figueroa?

María Martha Figueroa Valcárcel, más conocida en el mundo digital como Maia y bajo el alias ‘Monkey Might’, ejerce como chef profesional y es la creadora de la marca “Maia Figueroa Cloths”, dedicada a la venta de indumentaria urbana de carácter unisex. Adicionalmente, se desempeña como entrenadora y preparadora física profesional.

Luce una variedad de tatuajes en su piel y cambia su look capilar con asiduidad. En su perfil de Instagram, la hermana de Milett Figueroa ha congregado a más de 62 mil seguidores y ella, a su vez, sigue a 485 cuentas.

Milett Figueroa y la maternidad

Hace poco, la modelo Milett Figueroa se abrió al diálogo sobre la posibilidad de formar una familia con Marcelo Tinelli, con quien le separan 31 años. La celebridad peruana descartó la maternidad en el futuro cercano, señalando cuáles son sus objetivos prioritarios en estos momentos.

“La maternidad es algo muy importante en la vida de una mujer que quiere ser mamá. Yo, la verdad, aún no he planificado serlo. Me encantaría más adelante, por supuesto, si Dios quiere darme esa bendición, me encantaría más adelante, pero ahorita en mis planes no está en ser mamá, actualmente no”, mencionó la exchica reality.

“Acabo de iniciar una relación, no tenemos el apuro de serlo. La verdad es un tema que todavía no está en mi mente. No lo he conversado ni nada. (...) Ni siquiera lo he planificado o tenido en mente. Ahorita estoy pensando en mi trabajo, para ser mamá tendrías que planificarlo con una pareja, yo recién estoy empezando una relación”, agregó en aquella oportunidad.