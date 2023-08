‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ y ‘Andrea’ fueron sancionados por infringir horario de protección al menor

Programa de TV fueron sancionados por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Créditos a América TV y ATV

La Comisión de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) decidió sancionar a los programas ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ y ‘Andrea’ por haber infringido el horario de protección al menor con las secuencias que transmitieron en vivo. El programa de América TV emitió un desfile de menores en ropa interior, mientras que el espacio de ATV difundió una pelea física entre dos de sus panelistas.

Este lunes 28 de agosto, a través de sus redes sociales, la entidad informó se “declaró fundada la queja interpuesta por la Secretaría Observatorio de Medios en contra de ATV por el contenido del programa Andrea, transmitido el 05 de julio de 2023, por la infracción al principio de protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el respeto de la institución familiar y el incumplimiento de disposiciones relativas al horario familiar”.

Andrea Llosa, periodista peruana y conductora de 'Andrea'. Según dijo en su momento, la pelea televisada no fue armada por la producción. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

Por otro lado, la SNRTV determinó que se sancionará a ATV con el pago de 15 UIT’s, un aproximado de S/74,250; y se impondrá una “medida correctiva consistente en realizar una capacitación para la cadena de producción de ATV en materia de contenidos inapropiados que no corresponden al Horario Familiar”.

“ATV deberá proporcionar a la Comisión evidencia de la realización de la capacitación ordenada, a más tardar, dentro de los siguientes noventa (90) días de notificada la presente”, añadieron en la misiva.

América TV también fue sancionado

En un segundo comunicado publicado por la SNRTV, indicaron también se declaró fundada las quejas en contra de América TV por el contenido que presentó el programa ‘Emprendedor Ponte las Pilas’, el cual “infringió los principios de protección y formación integral de los niños, así como el respeto de la institución familiar y el de la responsabilidad social de los medios de comunicación del Código de Ética”.

En este caso, América TV fue multado con el pago de 20 UIT’s o S/99,000.

El canal de Pachacamac también deberá realizar una capacitación sobre el “cumplimiento de los cinco principios necesarios para garantizar el interés superior del niño, así como el respeto y la vigencia de los niños, niñas y adolescentes en el marco del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información” como parte de una medida correctiva.

'Emprendedor Ponte Las Pilas' fue cancelado por exponer a menores de edad usando "lencería para niñas".

¿Qué pasó en los programas de América TV y ATV?

El pasado 5 de julio, el espacio ‘Andrea’ difundió la gresca entre dos de sus panelistas, quienes por poco se agarran a golpes debido a la infidelidad cometida por una mujer llamada Alison. La seguridad del programa tuvo que intervenir y Andrea Llosa pidió, entre gritos, a uno de los involucrados que se calmara.

Luego de una pausa comercial, Andrea Llosa se disculpó con el público por lo ocurrido. “El ambiente está cargado y todos estamos en shock aquí. Disculpen porque es algo que nunca sucede. Acá no maquillamos nada. Yo entiendo que uno tenga… Es una situación confusa, que ingresen los sobres”, fue lo único que dijo, aún conmocionada por la pelea.

Insólito caso. En el programa de Andrea Llosa, panelista intentó golpear a pareja de su excuñada. Andrea / ATV

Por otro lado, el 29 de julio de 2023, ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ fue duramente criticado por permitir que pequeñas, de aparentemente 8 a 10 años, desfilaran en paños menores como parte de la promoción de una empresa dedicada a la “lencería para niñas”. El espacio de América TV fue cancelado, luego que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Transportes y Comunicación exigieran una respectiva sanción.

El programa 'Emprendedor Ponte Las Pilas' está en el ojo de la tormenta por promocionar "lencería para niñas", haciendo uso de menores de edad. América TV

La única conductora en pronunciarse por el escándalo fue Tula Rodríguez, quien se mostró apenada por la exposición de las menores de edad en televisión nacional.

“No puedo ser ajena ante esta situación tan penosa. El día que se grabó ese programa yo no estuve porque estuve de vacaciones fuera de país con mi hija. Para ser 100% honesta, recién ayer me enteré de todo lo sucedido y del contenido que se grabó en ese programa. Quiero pedirle las disculpas del caso, desde lo más profundo de mi corazón, me da mucha pena y me da mucha vergüenza. Lección aprendida. Me toca continuar y nuevamente pedir disculpas por lo sucedido”, mencionó en sus redes.