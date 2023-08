Indignación y fastidio por promoción de “lencería para niñas” en programa ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’

El programa 'Emprendedor Ponte Las Pilas' está en el ojo de la tormenta por promocionar "lencería para niñas", haciendo uso de menores de edad. América TV

‘Emprendedor Ponte Las Pilas’, programa de América TV conducido por Tula Rodríguez, Angie Arizaga, Brenda Carvalho y Carloncho, ha desatado una ola de críticas en las redes sociales debido a la exposición de menores de edad en ropa interior, quienes modelaron para la promoción de una marca de lencería peruana.

A través de la plataforma LinkedIn, un usuario identificado como Clifford De La Piedra se quejó públicamente de la reciente emisión de ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’, pues consideró inapropiado que pequeñas, de aparentemente 8 a 10 años, se mostraran en paños menores en televisión nacional.

“¿Lencería para niñas? Cito: ‘Para que estén cómodas cuando tengan que lucirse’. Este programa de América Televisión muestra a niñas desfilando en ropa interior y enseñando las cuatro letras guiadas por las conductoras una y otra vez. Se nota la incomodidad en la cara de las niñas. ¿Soy el único que siente que está todo mal con esto?”, escribió el internauta, siendo respaldado por sus seguidores.

La denuncia pública trascendió a Twitter, donde más usuarios se mostraron indignados con el programa de América TV por permitir que las menores de edad modelaran “lencería para niñas”.

“Quiero alzar mi voz sobre esto, es absurdo. Ningún negocio que se quiera llamar América TV puede ni debe exponer a niñas en ropa íntima. Jamás. Las autoridades deben denunciar de oficio esta mala práctica que denigra a las mujeres”, escribió un internauta.

A su comentario, más quejas se hicieron presentes: “Recién veo que en el programa que nadie ve, Emprendedor Ponte Las Pilas, decidieron exponer a menores de edad en prendas íntimas. La gente de ProTV y América TV no pueden ser más miserables”.

“‘Lencería para niñas’ en un programa de televisión nacional cuando es solo ropa interior. Venderlo como ‘para que las niñas lo puedan lucir’, ¿lucir dónde? ¡Son niñas! ¿Hacerlas modelar y todo? ¿Qué tienen?”, “Existen límites, principalmente cuando hay menores de edad expuestos”, añadieron.

¿Qué dice la ley?

Según el artículo 40 de la Ley de Radio y Televisión (Ley 28278), el horario familiar es el espacio comprendido entre las 06:00 horas y las 22:00 horas. Durante este periodo, la programación que se transmita “debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole, que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes”.

De caso contrario, el titular de radio o TV estaría cometiendo una infracción grave (artículo 76) y pudiendo recibir una multa de hasta 30 UIT (artículo 82).

Cabe resaltar que ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ se emite todos los sábados a las 13:00 horas.

La más reciente controversia

Hace solo dos meses América TV enfrentó otra controversia. Una desafortunada frase de Gino Assereto, competidor de ‘Esto es Guerra’, hizo que el modelo fuera expulsado del reality de competencia y que los conductores tuvieran que pedir disculpas públicas. ¿La razón? El ‘Tiburón’ comparó a su compañero Chevy con un simio debido a sus rasgos físicos.

El escándalo provocó que el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo se pronunciaran en redes sociales, exigiendo una respectiva sanción por parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV).

“Estoy asumiendo mi error. No hay justificación para cometer esa estupidez. Me siento avergonzado. Cometí un error y no lo medí. Al segundo dos, me di cuenta y me acerqué donde ‘Chevy’ y le pedí disculpas. Yo me siento arrepentido. No tuve una mala intención, prometo no volver a cometerlo. Soy de las personas que aprende de sus errores y de sus estupideces”, expresó Gino poco antes de ser retirado de ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, retornó al programa semanas más tarde.