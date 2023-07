Andrea Llosa: Panelista se descontrola en vivo y protagoniza enfrentamiento con la actual pareja de su ex, por resultados de ADN

En vivo, Andrea Llosa no pudo evitar que panelistas se enfrentarán tras conocer los resultados de ADN.

Fuertes imágenes. Un individuo generó el caos en la reciente entrega del programa “Andrea” de ATV. El equipo de camarógrafos, personal de seguridad e incluso la conductora Andrea Llosa tuvieron que intervenir para restablecer el orden en el set, pues el personaje se molestó tras enterarse de la prueba de ADN.

Te puede interesar: Cómo una molécula diminuta podría cambiar el curso de la enfermedad de Alzheimer

Todo ocurrió, momentos antes de dar inicio con el programa de Magaly Tv La firme, en el set de la presentadora de ‘Nunca Más’ se vio sumido en el caos en vivo después de revelarse los inesperados resultados de una prueba de ADN, y se requirió más que el personal de seguridad para controlar la situación.

La prueba de paternidad expuso la verdad de que los hijos de los presuntos padres no eran quienes la madre afirmaba que eran. Aunque todo parecía haber terminado bien para los involucrados en vivo, una vez que el programa salió del aire para dar comienzo al otro programa de la parrilla, el caos estalló y Magaly se encargó de revelarlo.

Magaly Medina no pudo evitar comentar lo sucedido en ‘Andrea’

Como era de esperarse, una vez salida del aire el programa de Andrea Llosa y dar por inicio Magaly TV la Firme, la periodista no pudo evitar mostrar las imágenes inéditas de lo que ocurrió tras bambalinas. Las primera parte del programa de la ‘Urraca’ se vieron inundados de la acalorada disputa que tuvo lugar en el set de su colega después de revelarse los resultados de una prueba de ADN que demostró el engaño por parte de la madre de los niños.

Te puede interesar: Caso Cecilia Strzyzowski: el Equipo Argentino de Antropología Forense intentará obtener ADN de los huesos encontrados

Esta pelea no fue transmitida por el programa original por respeto al público, pero la incisiva Magaly que fue testigo de los acontecimientos, no dudó en ponerlos al aire. “Nosotros acá en el set tenemos una pantalla y acabamos de ver con sorpresa que las sillas en el set de Andrea iban de un lado a otro y hemos tenido que ir “, fue el comentario de la comunicadora al presenciar los gritos en el set de ‘Andrea’.

“Decíamos ‘alguien que le suba el volumen’, que no escuchábamos. Hemos tenido que ir al switcher a mirar que esto se descontroló. En Andrea se pudrió todo”, sostuvo la periodista asombrada de la actitud de los panelistas, pese a que Llosa siempre se ha caracterizado por no permitir ese tipo de discusiones entre sus invitados.

Andrea Llosa habla de su competencia y Magaly Medina

Hace poco, en entrevista para Infobae Perú, la conductora de TV Andrea Llosa se refirió a los cambios que tendrá su programa que tiene su nombre ‘Andrea’, también sobre su sincera impresión de la competencia y de la actual relación que se lleva con su colega Magaly Medina, con quien se ha enfrentado en más de una oportunidad.

Te puede interesar: Jimmy Santi es el segundo eliminado de ‘El Gran Chef Famosos 2′: “Me voy feliz y muchas gracias”

“Siempre es bueno cambiar y refrescarnos. Esto es algo que Jimena Appiani, mi productora, y yo veníamos pensando desde hace algún tiempo… Queremos agradecerle a la gente la confianza y, por eso, los invitaremos aquí, al set, para que vean que puedan vivir lo que nosotros sentimos. Así es, lo que pasa es que muchas veces salgo a la calle y la gente se me acerca de manera cariñosa. Me dicen: ‘Me encantaría ir al set’. Yo sé que mucha gente tiene la expectativa de ver en vivo los resultados del ADN. Se hace todo un debate familiar en casa sobre si es positivo o negativo. Eso a mí me llama mucho la atención”, sostuvo para este medio.

Sobre Magaly Medina dijo lo siguiente. “No es que estemos enfrentados. Yo sé que la gente piensa que estamos enfrentadas, que nos odiamos y no, para nada. Solo tenemos dos programas de televisión, bueno, yo tengo dos. No tengo ningún conflicto, ni pelea, ni nada. Ahorita todo está en paz porque si no, ya se hubiesen enterado. Todo paz y amor como en las familias, aunque tenemos momentos en los que no estamos de acuerdo”, enfatizó.