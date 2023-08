Bryan Torres habla sobre Melissa Klug por romance con Samahara Lobatón: “Está asada por el tema de Jefferson”

Bryan Torres y su curioso comentario sobre Samahara Lobatón| Magaly TV La Firme

Fuerte y claro. En la reciente edición del 22 de agosto del programa Magaly TV La Firme presentó en exclusiva las declaraciones del cantante de salsa Bryan Torres, quien es íntimo amigo de Jefferson Farfán y actualmente está involucrado sentimentalmente con la modelo Samahara Lobatón. El salsero compartió sus intenciones con la influencer y habló sobre su relación con Melissa Klug.

Según el líder de la orquesta ‘Los de la Caliente’, afirma que no ha tenido la oportunidad de hablar con la popular ‘Blanca de Chucuito’ y que ella no lo conoce. Pero, sí, deja en claro que el fastidio de la empresaria no solo sería por su ‘romance’ con su hija, sino que iría más por el lado del padre de sus dos hijos y la conexión que tiene con el futbolista.

“No la conozco en persona. Nunca la he visto, obviamente está asada porque, por el tema de Jefferson (Farfán) porque sabe que es mi entorno, pero después ella no me conoce”, dijo Bryan Torres en comunicación con el programa de Magaly TV La Firme, descartando así que ambos se conozcan en persona.

Melissa Klug habló de su romance con Jefferson Farfán.

Bryan Torres aconseja a Samahara Lobatón sobre discusiones con Youna

Por otro lado, Torres confiesa que le da consejos a Samahara para que evite estar en medio de la polémica, esto luego de sus ‘dardos’ y enfrentamientos constantes con el papá de su menor hija, el barbero Youna. Recordemos que, la modelo iniciaría proceso legal por la manutención de la menor.

“Yo también le he hecho ver, no puedes hablar así, no te puedes expresar así, no puedes manipular, y a mí tampoco no me gusta que tú la hinques y hagas que la otra persona te falte el respeto, no me gusta, y ella entiende sí, tienes razón, que esto... que sea la última la verdad o, sino también voy a estar en esa situación”, dijo el salsero mediante hilo telefónico para el programa de Magaly Medina.

“Yo soy recontra pasivo, entiendo, no critico nada, y ella me ve así, es como que llega a tu vida alguien que trae paz, tranquilidad. Nos entendemos en muchas cosas, lo que pasa es que en una relación no puede haber dos calientes, ella es caliente y yo soy fría. Yo pienso antes de hablar, yo la controlo, cuando hay eso, la relación va. (...)”, agregó.

La fotografía de Samahara Lobatón y Bryan Torres confirma su relación (Fuente: @sam_lobaton_klug)

Bryan Torres llena de elogios a Samahara Lobatón

En la misma, entrevista que dio el amigo de Jefferson Farfán, Bryan Torres no dudó en elogiar el labor de madre que realiza la exchica reality Samahara Lobatón; sin embargo, tuvo un curioso comentario que dejó a muchos asombrados en el set de Magaly Medina. El líder de la orquesta ‘Los de la Caliente’ abordó el comportamiento de la joven y las confrontaciones que mantiene con el padre de su hija, Youna.

“Yo la quiero mucho, en poco tiempo a mí me parece una gran persona, una buena mamá, una gran mujer que hay que pulirla nada más”, dijo el cantante de salsa para el programa de Magaly TV La Firme, dejando en claro que la presunta relación que tendría con la modelo estaría por buen camino.

Además, la hija de Abel Lobatón habló sobre su madre y la posible desaprobación que esta podría tener hacia Bryan Torres. “Mi mamá me comió viva y ya pues, sí, obviamente estaba molesta”, mencionó la modelo.