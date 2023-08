Bryan Torres y su curioso comentario sobre Samahara Lobatón: “Hay que pulirla nada más”

Bryan Torres comenta sobre su relación con Samahara Lobatón. (Composición: Infobae)

El actual ‘saliente‘ de la modelo Samahara Lobatón, el cantante Bryan Torres, rompió su silencio al hablar con un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ sobre la naturaleza de su relación con la hija de Melissa Klug. Aunque la pareja publicó una fotografía en sus redes sociales que insinúa un romance, la modelo aún no ha ratificado oficialmente esta situación.

Ante ello, el amigo de Jefferson Farfán no dudó en elogiar el labor de madre de la exchica reality; sin embargo, tuvo un curioso comentario que dejó a muchos asombrados en el set de Magaly Medina. Sin embargo, hizo un comentario intrigante que dejó perplejos a muchos. El líder de la orquesta ‘Los de la Caliente’ abordó el comportamiento de la joven y las confrontaciones que mantiene con el padre de su hija, Youna.

“Yo la quiero mucho, en poco tiempo a mí me parece una gran persona, una buena mamá, una gran mujer que hay que pulirla nada más”, indicó el amigo de Jefferson Farfán sobre la manera de ser de la modelo hasta ahora, luego de que saliera a la luz que mantienen encuentros y comparten tiempo juntos.

Bryan Torres advierte que 'hay que pulir' a Samahara Lobatón. (Captura: Magaly TV La Firme)

Como era de esperarse, estos comentarios ocasionaron que Magaly Medina bromearan con sus comentarios y hasta ironizó con las declaraciones del cantante. “Ay que pulirla... Yo digo ‘¿cómo qué hay que pulirla? ¿Cómo una olla? Ja,ja,ja, veamos la nota”, dijo la periodista en medio de su característica risa.

Bryan Torres quiere que Samahara Lobatón evite problemas con Youna en TV

Por otro lado, el cantante de salsa Bryan Torres también comentó que tuvo una conversación con Samahara Lobatón para que maneje de manera más eficaz sus problemas con Youna, el padre de su hija. Además, le advirtió sobre la importancia de no exponer sus conflictos en televisión nacional.

“Yo también le he hecho ver, no puedes hablar así, no te puedes expresar así, no puedes manipular. Y a mí tampoco me gusta que tú la hinques y la otra persona te falte el respeto. No me gusta, y ella entiende. ‘Sí, tienes razón’, que esto… Que sea la última, la verdad o si no también voy a estar en esa situación”, dijo Bryan Torres en conversación con Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón confiesa como inició su romance con Bryan Torres

Por su parte, Samahara Lobatón también fue abordada por los reporteros de Magaly Medina y le consultaron sobre las declaraciones que hizo Bryan Torres. “¿Qué me falta pulir? No sé, le voy a preguntar qué cosa quiere pulirme. Todos saben que tengo un carácter un poco fuerte, es mi manera de ser. Me gustan las cosas frontales y a veces a la gente, lo siento mucho, no le gusta escuchar la verdad”, sentenció a dicho medio.

La modelo tomó los comentarios de su saliente de muy buen humor y comentó un poco más sobre cómo conoció al amigo de Jefferson Farfán. “Ese día nos vimos en una fiesta. Ya ese día obviamente estaba soltera, comenzamos a hablar. Me cayó bien, entramos a otro tipo de confianza. Sí, hicimos clic y ya, todo pasó acá, es más, ni lo seguía”, dijo la hija de Melissa Klug para las cámaras de Magaly TV La Firme.