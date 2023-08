Eyal Berkover y sus nuevas revelaciones sobre Alfredo Benavides: no reconoce a su hijo y le debe a Álvaro Stoll

Eyal Berkover sale al frente con nuevas acusaciones contra Alfredo Benavides. (Foto: Captura de Instagram)

Hace unos días el exchico reality, Eyal Berkover, lanzó una fuerte acusación contra Alfredo Benavides. De acuerdo al modelo israelí, el integrante de ‘JB en ATV’ ha cometido varios delitos en el Perú, pero ninguna autoridad lo ha investigado seriamente hasta el momento.

Te puede interesar: La fuerte acusación de Eyal Berkover contra Alfredo Benavides: “Lo que hace no es legal”

“Es un pedófilo, hacía fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de ‘Bienvenida la tarde’. Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiesta con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía como no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, fue lo primero que mencionó.

Sin embargo, aquí no terminó su denuncia, pues Eyal Berkover aseguró que en una ocasión se peleó con Alfredo Benavides y le recordó que todo lo que hace es ilegal, pero él lo amenazó en ese momento y le dije que tenía el suficiente poder para poder hacerle daño.

Te puede interesar: André Castañeda se defiende de las graves acusaciones de Eyal Berkover: “Es un cobarde”

“Me amenazó en mandarme personas que me pegan porque le dije que es una mierda de persona, y lo que hace no es legal. Y me dijo que en Perú todo es legal y que mejor no me meta con él porque me va a doler”, indicó.

Las fuertes acusaciones de Eyal Berkover contra Alfredo Benavides. (Twitter)

Publica nuevas pruebas

El exchico reality utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una nueva acusación contra Alfredo Benavides, en esta ocasión, la hija de Álvaro Stoll, le escribió al modelo israelí para contarle los problemas que tuvo su padre con el comediante cuando estuvieron trabajando juntos en ‘Bienvenida la tarde’.

Te puede interesar: Claudia Serpa habló de Alfredo Benavides y su ‘romance’ con Gabriela Serpa: “Se demoró mucho”

“Para empezar, actualmente tengo 15 años, por lo que recuerdo perfectamente cuando mi papá (Álvaro Stoll) trabajaba en el mismo programa que Alfredo (Bienvenida la tarde). Recuerdo que mi papá le prestó aproximadamente 3 mil soles, ya que tenía una deuda urgente que pagar. Ese dinero hasta el día de hoy no ha sido devuelto, y cuando intentó reclamarle, por casualidad lo botan del programa”, se puede leer en el mensaje.

Nuevas acusaciones contra Alfredo Benavides. (Foto: Captura de Instagram)

No sería responsable con su hijo

En otro momento, la adolescente le recuerda a Eyal que hace unos años Alfredo Benavides fue acusado de no querer reconocer a su hijo. Para ello, le adjuntó una noticia del 2009, el cual fue revelado por el programa Punto Final, el cual decía que el humorista no quiso reconocer su paternidad.

El hijo que tuvo en esa fecha fue con Saida Fagre, una mujer que en su momento se promocionó como ‘Floricienta peruana’. Ella contaba que el hermano de Jorge Benavides se desentendió de su pequeño desde que supo que estaba en la dulce espera.

“Te mando esta noticia del 2009. Yo conozco a ese chico Yaleb, es amigo mío, y puedo asegurar (ya que yo misma he visto esas conversaciones), que Alfredo no le da ni un sol a su hijo, y que es un pésimo padre, muchas gracias”, se puede leer en el correo.

Nuevas acusaciones contra Alfredo Benavides. (Foto: Captura de Instagram)

Tiene más pruebas

Eyal Berkover dio su opinión al respecto luego de leer el mensaje que le envió la hija de Álvaro Stoll. El modelo israelí indicó que ya nada le sorprende, pues espera lo peor del humorista. “No me sorprende para nada. ¡La gente me sigue mandando cosas muy fuerte y estoy en shock total!”, señaló.

El exchico reality indicó que habían más revelaciones que no podía revelar, pues las supuestas víctimas le habían pedido no mostrar su nombre ni el relato de los terribles momentos que vivieron al lado de Alfredo Benavides. “Hay chicas que me mandaron cosas, pero tienen mucho miedo y no quieren que publique sus emails. ¿Qué hago?”, finalizó.