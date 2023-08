La fuerte acusación de Eyal Berkover contra Alfredo Benavides: “Lo que hace no es legal”

Eyal Berkover sorprendió a los usuarios al hacer fuertes acusaciones contra Alfredo Benavides.

Eyal Berkover, exparticipante de ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, hizo fuertes acusaciones contra Alfredo Benavides mediante su cuenta oficial de Twitter. Todo inició cuando un usuario se refirió al supuesto romance entre el comediante de ‘JB en ATV’ con Gabriela Serpa, lo que ocasionó que el modelo israelí se pronunciara.

“Yo no creía que a Gabriela Serpa le pudiera gustar el gordo Benavides. Ella tan fit y él tan fat. Pero después de ver cómo pierde los papeles con cada palabra que sale de la boca del gordito, ¡está más que claro que Benavides tiene su jale!”, escribió el popular usuario @MeDicenPajita.

Acto seguido, y para sorpresa de los internautas, Eyal Berkover respondió:

“Es un pedófilo, hacía fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de ‘Bienvenida la Tarde’. Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiesta con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía como no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”.

Cuando le preguntaron al excompetidor de ‘Esto es Guerra’ si tenía pruebas de ello, Eyal indicó que todo ocurrió en el 2015. “Cambié como cinco celulares en estos años, pero voy a buscar, quizás está en mi iCloud. Es más, había un grupo con varias personas de Combate, Esto es Guerra, y Bienvenida la Tarde. Seguro alguien de ahí tiene los chats”.

Por otro lado, señaló que llegó a pelearse con Alfredo Benavides por lo sucedido. “Me amenazó en mandarme personas que me pegan porque le dije que es una mierda de persona, y lo que hace no es legal. Y me dijo que en Perú todo es legal y que mejor no me meta con él porque me va a doler”, indicó en su post.

“Tiene plata, bastante. Y todos los domingos cerró una mesa en Barranco Bar de ahí llevaba a todas sus víctimas, que la mayoría eran pobres chicas de 14-16 años, que abusó de ellas por su plata y fama, y por la pobreza de las chicas. Un peligro a la sociedad, toda la farándula lo sabe”, añadió el exchico reality.

¿Quién es Eyal Berkover?

Eyal Berkover es un modelo israelí que logró gran popularidad en Perú al formar parte de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’, donde fue relacionado sentimentalmente con Nicole Faverón. En julio de 2017, fue detenido por los agentes de la División de la Policía de Extranjería al tener una orden de expulsión del país por irregularidades en su situación migratoria.

El exchico reality se resistió a la intervención y, luego de lo sucedido en plena avenida Miraflores, denunció que la Policía lo agredió. “Vamos a denunciar al ministro Carlos Basombrío porque hay un evidente abuso de autoridad”, señaló su abogado Katty Cachay en ese entonces.

Trascendió que Berkover regresó a su país natal, Israel. Allí participó en ‘Survivor VIP 2019′ y en ‘Big Brother VIP 2021′.

Actualmente, Eyal Berkover está dedicado a sus redes sociales y al modelaje.

Eyal Berkover fue un popular chico reality antes que fuera expulsado del Perú. Instagram/@eyal_berkover_

¿Es cierto el romance entre Alfredo Benavides y Gabriela Serpa?

Desde que los cómicos de ‘JB en ATV’ coqueteaban a modo de broma en las secuencias, se empezó a especular que había algo más que una simple amistad entre Gabriela Serpa y Alfredo Benavides. “Claro que me gusta, cómo no me va a gustar. ¡Ni qué fuera loco! Pero creo que soy poliamoroso… una relación abierta”, comentó el recordado ‘Niño Alfredito’ sobre la atracción que sentía hacia su compañera.

Sin embargo, todo quedó en solo una suposición el día que Gabriela Serpa presentó a su nueva pareja Gonzalo Méndez, un joven de 22 años con un preocupante historial policial.