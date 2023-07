Denuncian a alcaldesa de San Isidro por mal uso de vehículo municipal: “Me lleva a la peluquería y me deja”

Alcaldesa de San Isidro usó vehículo municipal para ir al salón de belleza. ATV

A pocos días de cumplir casi siete meses en el cargo, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Rosalie Vizurraga Torrejón, se encuentra bajo la lupa. Esto luego de ser denunciada por utilizar el vehículo municipal para ir a un salón de belleza para solicitar servicio de peluquería, ubicado en el mismo distrito.

Sin embargo, también se le acusa de que personal del municipio se encargue de trasladarla para actividades extraoficiales de la comuna. Es decir, utilizaría el bien público para movilizarse en eventos ajenos a sus funciones.

Existe una fotografía del vehículo frente al centro estético ‘Koko Caceres Estilista’ el día 11 de julio del presente año, fecha que la autoridad habría estado en el interior. La placa del lujoso auto pertenece al municipio, al igual que el programa Al Estilo Juliana comprobó que es el mismo que traslada a la alcaldesa a todos los lugares para que cumpla con las actividades programadas.

Alcaldesa de San Isidro usa vehículo municipal para ir a centro estético|Composición Infobae/Al Estilo Juliana

Así lo denunció el abogado y experto temas de municipales, Julio Castiglioni, ante la Contraloría General de la República por el presunto delito de peculado. “Eso se llama peculado por uso, porque no es un carro asignado a ella para su uso [personal]. Es un carro asignado para la municipalidad”, explicó el letrado.

Castiglioni detalla que se hizo uso del vehículo con el dinero del Estado, por lo que existe un delito que deberá ser investigado por parte de las autoridades. Además, se ha dispuesto que un trabajador municipal cumpla otras funciones fuera de su horario laboral.

Alcaldesa responde a denuncia

Ante ello, la autoridad edil respondió sobre el hecho e indicó que no tiene nada de “malo” que le pida a un personal que la pueda trasladar, pero no “esperar”. Sin embargo, no negó si existió este episodio este año, tal y como lo denuncia el letrado.

“El vehículo le pertenece al distrito [...] Yo no es que haya utilizado un vehículo oficial, lo que pasa que tengo que ir a una peluquería, pero el vehículo no va a la peluquería y me espera, no. Sencillamente, yo voy, me atiendo y vengo”, mencionó.

Se identificó que vehículo pertenece a la municipalidad de San Isidro| Al Estilo Juliana

Asimismo, manifestó que hace que el chofer le espere, es decir, solo le dejaría en el lugar y se retiraría. Esto luego que no niegue ninguna de las acusaciones.

Estilista condecorado

No obstante, no solo habría hecho mal uso de los recursos del Estado peruano, sino que también condecoró a su estilista en su gestión actual. Esta persona fue identificada como Edilberto Cáceres Padilla o más conocido como ‘Koko’, quien sería el encargado de atenderla cuando asiste a la peluquería.

En la Resolución de Alcaldía N° 210 se hace oficial el “reconocimiento y felicitación” del ciudadano en mención. Asimismo, este cuenta la firma de Vizurraga Torrejón. De acuerdo con el citado medio, este se otorga a los vecinos que realizan “grandes contribuciones” a favor del distrito.

El letrado Castiglioni refiere que toda condecoración debe ser aprobado por el Consejo Municipal, pero no habría sucedido así, por lo que lo califica como “irregular”. “Yo no puedo condecorar a quien mi parezca, porque no es mi chacra. Yo dependo de un Consejo Municipal que norma y legisla”, agregó.

El estilista fue identificado como Edilberto Cáceres Padilla o más conocido como ‘Koko’| Al Estilo Juliana

La regidora Nicolle Chávez reveló que la decisión no se da bajo la decisión de sus colegas. En este sentido, refiere que podría estar a cargo de las gerencias o la misma alcaldía. “Por mi parte, yo como regidora, no sugerí ningún nombre ni he aprobado la autorización”, cuenta.

También, denunció que le hacen seguimiento y la obstaculizan “en su calidad de mujer”. A su vez, cuestionó por qué no se le hace el mismo procedimiento a un alcalde.