Gobierno Regional del Callao financia obra de estadio en Mi Perú sin tener competencia

Gobierno Regional del Callao financia obra para estadio sin ser de su competencia

En los últimos meses, el Gobierno Regional del Callao ha estado bajo la lupa por las acciones de sus autoridades. Ahora, una nueva obra se pone en cuestionamiento, debido a que aprobaron una buena pro a un municipio distrital cuando no sería de su competencia, advierte la Contraloría General de la República.

Se trata de la construcción de un estadio para “deporte de competencia”. El Gobierno Regional del Callao aprobó la buena pro a la Municipalidad Mi Perú, el cual tiene un presupuesto de 33 millones 612 mil 700 soles.

Sin embargo, el ente supervisor menciona que la obra denominada “Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Estadio de Mi Perú” no debe intervenir las autoridades locales, debido a que no tienen facultad para “ejecutar, operar y mantener este tipo de inversión pública”.

“[...] el Instituto Peruano del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye un Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones”, se lee en el documento.

La obra de Estadio Mi Perú no sería competencia del Gobierno Regional|Contraloría General

De la misma manera, se realizó una consulta con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), desde donde se informó que no tienen la competencia para realizar el estudio y ejecución del mejoramiento del estadio. Según el municipio, esta obra beneficiará alrededor de 67 mil 546 personas, entre deportistas y espectadores.

Sin embargo, se detalla que los municipios locales solo podrían contribuir con la realización de los eventos deportivos, brindar servicios y otros. En este sentido, el órgano recordó que entidades están en las facultades de presentar estos tipos de proyectos.

Estado de consultoría

De acuerdo con el informe de la Contraloría se ha entregado el 70% de un avance físico correspondiente al primero y segundo documento. Es así como hasta el momento ya se ha pagado S/651 922 mil 77.

Contraloría advierte que obra no era competencia del municipio de Mi Perú|Contraloría

No obstante, señalan que el Gobierno Regional del Callao no observó el expediente y ni advirtió a la municipalidad que no era de su competencia. Además, detallaron que el financiamiento se da con los recursos “del canon, sobrecanon y regalías del primer puerto”.

“La población afectada corresponde a la población que realiza deporte en el distrito de Mi Perú y Ventanilla, en el caso de Ventanilla se ha tomado solo el 10% de la población de 6 a 60 años, ya que corresponden a las personas que viven alrededor del Distrito de Mi Perú y las que asistirán al estadio de Mi Perú tanto como deportistas y/o espectadores”, se lee en el oficio difundido por la Contraloría.

Finalmente, la Contraloría pide hacer de conocimiento al gobernador Ciro Castillo del informe realizado y los cuestionamientos que se ha encontrado en la obra. Además, solicitan que se realizan las medidas correctivas.

Contraloría emite conclusiones del informe de la buena pro|Contraloría

Según el expediente técnico, la loza deportiva para “competencia” tendrá grass natural, tribunas, techo metálico, servicios higiénicos, vestidores, sala de prensa, pista atlética, gimnasio, billar, entre otros. Al igual que estará disponible para que se realice otros deportes como boxeo, vóley, tenis y otros equipamientos para más disciplinas.