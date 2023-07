La insólita autoentrevista del congresista Alejandro Soto, que aspira presidir la Mesa Directiva, al estilo Maradona

El día que el congresista Alejandro Soto se entrevistó a sí mismo

El nombre del legislador Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso (APP), ha tomado fuerza en los últimos días, debido a que podría convertirse en el próximo presidente del Congreso de la República, en reemplazo del actual titular José Williams.

Soto Reyes forma parte de la primera lista de candidatos que se propuso para la Mesa Directiva, la que ha desatado una fuerte controversia en el ambiente político por juntar en sus filas a parlamentarios de las bancadas de Fuerza Popular (Hernando Guerra García), Perú Libre (Waldemar Cerrón) y Avanza País (Rosselli Amuruz).

El congresista cabeza de lista también ha estado siendo mencionado por el supuesto rosario de investigaciones en su contra en los que la fiscalía le imputa delitos como estafa, apropiación ilícita común, falsificación documentaria, peculado, abuso de autoridad y otros.

El congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso (APP), lidera la primera lista, presentada por el 'Bloque País', para comandar la Mesa Directiva del Parlamento. (Canal N)

Aunque esta no es la primera vez que el congresista apepista se encuenta en medio de la controversia. En la primera semana de abril de 2021, a días las elecciones generales, se difundió un video de la insólita entrevista que se había hecho a sí mismo en su programa Ronda Política, un espacio telesivo dirigido para las regiones de la zona sur del Perú, al mismo estilo del fallecido astro del fútbol Diego Armando Maradona.

“Ya está en el set de Ronda Política, Alejandro Soto Reyes, el candidato. Esta noche hablará de todo en una entrevista polémica, controvertida y espectacular, como caracteriza al programa Ronda Política”, se le escucha decir como conductor.

“Alejandro Soto Reyes entrevistando a Alejandro Soto Reyes, sí, muy bien. Siempre he sido claro, contundente y tú y yo sabemos lo que somos”, se responde como candidato.

Alejandro Soto podría convertirse en presidente de la Mesa Directiva para una nuevo periodo legislativo. (Andina)

¿Cuál fue su motivación para llegar al Congreso?

En su espacio, Soto Reyes también dijo ser abogado de profesión, con 30 años en el ejercicio y 20 años conductor de ese programa televisivo. Además, explicó que su motivación de llegar al Congreso se dio ante el compromiso que le hizo a un hijo fallecido en el 2020 de “hacer algo” por Cusco.

“Hace 10 años dejé la política, pero el año pasado tuve un momento difícil en mi vida personal. Perdimos a un hijo, ¿te acuerdas? Gonzalo Alejandro Soto Alfaro, mi hijo, joven profesional, enfermó gravemente en el mes de julio... Antes de irse, y te consta, nos dejó una misión, nos dijo: ‘tanto cuestionas y criticas a las autoridades a nivel nacional, regional y local, ¿no crees que es tiempo que tú vayas y hagas algo por el Cusco? Y es por esa razón que hemos aceptado la invitación de APP y pretender llegar al Congreso”, contó.

Perú Libre se unió a bancadas de Fuerza Popular, APP y Avanza País para tentar hacerse con la conducción de la Mesa Directiva del Congreso. (Andina)

Se defiende los cuestionamientos

En medio de estos cuestionamientos y a poco de la elección de la nueva Mesa Directiva, Alejandro Soto ha decidido salir a defenderse, para negar tajantemente que en algún momento de su vida haya obrado mal.

“Rechazo categóricamente las acusaciones falsas que circulan sobre mí. Siempre he actuado con honestidad a lo largo de mi carrera profesional. No permitiré que difamaciones sin fundamentos afecten mi integridad”, publicó ese texto en su cuenta de Twitter, que acompañó con imágenes de sus antecedentes penales y policiales para demostrar que no tiene registro alguno.