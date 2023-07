Alejandro Soto, Hernando Guerra García, Waldemar Cerrón y Rosselli Amuruz integran lista a Mesa Directiva del Congreso

Se espera que la lista que integran APP, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País se enfrente a una lista de centroizquierda.

Los congresistas Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País) integran la primera lista a la Mesa Directiva del Congreso.

Como se sabe, este 26 de julio se desarrollarán las elecciones para conocer quién presidirá este importante cargo. Sin embargo, lo que asombra a muchos es la alianza entre Perú Libre y Fuerza Popular, pues en un inicio negaban esta unión entre bancadas.

De este modo, el partido Perú Libre se suma al llamado bloque democrático, con lo que se aparta del acuerdo firmado por un grupo de bancadas de centroizquierda para conformar una lista multipartidaria.

El documento que oficializa la lista fue presentado a Oficialía Mayor del Congreso cerca del mediodía y lo suscriben los voceros y voceros alternos de las cuatro bancadas, incluido el propio Soto Reyes.

Se presenta la primera lista para la Mesa Directiva del Congreso.

Plazos para presentar listas para conformar la Mesa Directiva

Los miembros del Congreso de la República tendrán como plazo hasta la mañana del martes 25 para presentar listas de postulación a la Mesa Directiva para el periodo anual 2023-2024.

Esta disposición se da a través del Decreto de Presidencia 005-2022-2023-P/CR, el cual establece que presentación de la relación de candidatos podrá ser en un plazo máximo de 24 horas antes de las votaciones.

“Conforme al primer párrafo del artículo citado, se pueden presentar ante la Oficina Mayor, las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa Directiva, hasta veinticuatro horas antes de la fecha y hora prevista para la elección” se lee en el Decreto.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el Parlamento indicó que la hora fijada para tal proceso de elección será las 10:00 de la mañana.

‘’Se convoca a la elección de la Mesa Directiva para el período anual de sesiones 2023-2024, que se realizará el miércoles 26 de julio, desde las 10:00 a. m.’’, se lee en tweet.

Como es de costumbre en este tipo de elecciones, los bloques parlamentarios esperan hasta última hora para presentar sus listas.

José Jerí al final no fue convocado

Héctor Valer de Somos Perú dio a conocer que su bancada eligió de manera unánime a José Jerí como candidato a la Mesa Directiva. Además, dijo que su bancada impulsará el llamado “Bloque País” que sería integrado por otros grupos parlamentarios y que “tenderán puentes” al congresista Luis Aragón, candidato de Acción Popular a la Mesa Directiva.

Jorge Montoya se pronuncia

El parlamentario integrante del partido popular Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre las elecciones para la nueva Mesa Directiva y manifestó que, para él, ningún legislador de la izquierda debería conformar dicha delegación.

“Sí, se ha conversado con el Bloque Magisterial. Con diferentes opiniones, no se ha llegado a ningún acuerdo, vamos a ver qué pasa. Yo tengo una posición particular de que no acepto que entre en la Mesa Directiva alguien del lado de la izquierda. La derecha debe hacer su propia mesa y tiene la fortaleza para presidirla, no tiene por qué estar buscando alianzas”, declaró esta mañana para Exitosa.

“Hemos tenido conversaciones con diferentes tiendas políticas y aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Se terminarán los acuerdos en el transcurso de hoy. Represento a Renovación Popular (en las negociaciones), pero no estoy encargado de dirigirlas”, explicó.