Samahara Lobatón y Bryan Torres se dejan ver juntos y asisten a circo tras ampay

Samahara Lobatón y el amigo de Jefferson Farfán habrían coincidido en el estreno del Gran Circo Estelar en el Mall del Sur. (Composición: Infobae)

¿Se dieron una oportunidad? La modelo Samahara Lobatón y Bryan Torres, el amigo de Jefferson Farfán, siguen dando que hablar luego de que fueran captados juntos en circo tras ampay protagonizado hace unos días en ‘Amor y Fuego’. La parejita al parecer no se oculta y habrían coincidido en el estreno del Gran Circo Estelar en el Mall del Sur.

Como se recuerda luego que la expareja de la hija de Melissa Klug, Youna diera a entender que su romance terminó debido a una supuesta infidelidad, la prensa de Rodrigo González y Gigi Mitre captaron a la influencer en compañía de Bryan.

Ambos, fueron captados saliendo del departamento de la joven en compañía de Bryan, luciendo encapuchados, aparentemente temerosos de ser reconocidos por el público o de ser grabados por los programas de espectáculos. Como se sabe, Samahara regresó de los Estados Unidos tras terminar su relación con Youna.

Bryan Torres ha sido vinculado sentimentalmente con Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug.

Pasados los días, Samahara y Bryan vuelven a ser captados por la prensa local, pero esta vez en público. La exchica reality apareció junto a su pequeña hija Xiana muy tranquila y con gorra como parte de su look urbano, mientras el amigo de Jefferson Farfán se adelantaba, pues llegó al evento circense junto a los integrantes de su nueva agrupación ‘Los de la caliente’.

Pese a que Samahara no quiso responder a la prensa, el cantante no dudó en aclarar sobre las salidas con la hija de Melissa Klug. Lejos de negarlo, el joven aceptó que mantienen una buena relación de amistad y que se están conociendo por el momento. Como se sabe, la modelo se encuentra separada del padre de su hija, Youna.

“Es mi amiga, estamos conociéndonos (...) es una relación de amistad. La conozco desde hace tiempo, no la conozco de ahora. Coincidimos y que las cosas fluyan, no sé qué pueda pasar más adelante”, dijo en un inicio para un diario conocido. El líder de ‘Los de la caliente’ aseguró que él no se ha interpuesto en una relación como muchos han dejado entrever.

Samahara Lobatón estaría en salidas románticas con Bryan Torres.

Incluso, Bryan afirmó que la exchica reality es una gran mujer y que le parece una linda chica. “No he partido a nadie, seguro. Ella es una chica linda, me parece una gran mujer, una gran mamá”, sostuvo el artista para Trome.

Vale recalcar que la exintegrante de ‘Combate’ dejó en claro en todo momento que no le fue infiel al padre de su hija, que ella terminó con Youna y que la decisión del fin de su alianza sería definitiva. En la actualidad, ambos prefieren mantener el respeto ponderado por el bienestar de su hija.

“Mi relación con Youna siempre ha tenido tiempo en donde nosotros nos hemos separado y luego hemos vuelto. Si en algún momento ha pasado algo, ha sido en el momento en el que yo he estado 100 por ciento soltera sin tener nada con él. Cuando yo he estado con él lo he respetado y hemos respetado a nuestra familia y nuestra hija”, fue lo dicho en aquella oportunidad en entrevista para Magaly Medina.

Samahara Lobatón publica comunicado tras escuchar versión de Youna.

¿Qué dijo Youna tras ampay de Samahara Lobatón?

Hace unos días el barbero Youna fue consultado por ‘Amor y Fuego‘ por el reciente ampay de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Jonathan Feijo admitió estar sorprendido tras ampay de la madre de su hija, pese a que hace un mes estuvieron juntos y ahora se luce haciendo su vida.

“Yo no tengo por qué tener una conversación con Samahara, si ustedes están viendo que ella tiene una relación o está saliendo con alguien. Mi relación con ella no puede ser buena porque hace un mes estuvo conmigo y ahora está haciendo su vida”, reveló el joven padre de familia.