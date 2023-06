Samahara Lobatón afirma que no le fue infiel a Youna: “Si pasó algo, fue cuando estaba soltera”

Samahara Lobatón aclara que ella terminó con Youna y explica por qué decidió dejarlo. | Magaly TV La Firme.

Lo prometido es deuda. En la última edición de Magaly TV: La Firme, la periodista Magaly Medina entrevistó a la modelo Samahara Lobatón para entrevistarla. Ella se enlazó con el programa de espectáculos para dar su descargo, como lo prometió al aire tras escuchar las declaraciones de su expareja, Youna sobre el fin de su relación.

La hija de Melissa Klug dejó en claro en todo momento que no le fue infiel al padre de su hija, que ella terminó con Youna y que la decisión del fin de su alianza sería definitiva. Incluso, la exchica reality indicó que en su relación era común terminar y volver a estar juntos: “Mi relación con Youna siempre ha tenido tiempo en donde nosotros nos hemos separado y luego hemos vuelto”, dijo en un inicio la modelo.

“Si en algún momento ha pasado algo, ha sido en el momento en el que yo he estado 100 por ciento soltera sin tener nada con él. Cuando yo he estado con él lo he respetado y hemos respetado a nuestra familia y nuestra hija”, fue lo que agregó la exchica reality sobre la relación que mantiene con su expareja.

Por otro lado, de la entrevista, Samahara aseguró que el barbero de profesión era extremadamente celoso al punto de revisarle el celular y en varias ocasiones intentó manipularla, por eso es que la relación se fue resquebrajando: “Al ver que era demasiado tóxico y controlarme hasta qué me ponía, creo que ya”, agregó.

Sin embargo, la hija de Melissa Klug advierte que pese a idas y vueltas en esta relación con Youna, esta vez sería lo definitivo, pues advierte que fue ella quien decidió poner punto final a esta relación: “Me ha llamado 100 veces desde ayer en la noche para decirme que no salga hoy día, que qué voy a decir, ha llamado a mis hermanas, a mis amigas para decirles que por favor regrese con él”, aseveró la modelo.

Según Samahara, lo que contó el padre de su hija es totalmente falso sobre la presunta infidelidad, pues sí lo que ella hizo mientras estaba soltera, resaltando que en su relación terminar y regresar era bastante común: “Nunca le saqué la vuelta, siempre lo respeté durante todo el tiempo que duró nuestra relación, si en algún momento pasó algo que no le gustó fue cuando estaba soltera”, afirmó la hija de Melissa Klug.