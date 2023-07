Youna y su reacción al ver a Samahara Lobatón saliendo con amigo de Jefferson Farfán. | Amor y Fuego.

Samahara Lobatón regresó al Perú tras haber dado por finalizado su relación sentimental con Youna. La influencer explicó que decidió separarse del papá de su hija por las constantes peleas que tenían, pues consideraba que no le estaba dando un ambiente saludable a su pequeña.

Por su parte, el barbero aseguró que fue él quien decidió terminar el romance con la hija de Melissa Klug, esto debido a que descubrió que le había sido infiel en diferentes ocasiones, especialmente cuando se fue a Estados Unidos a trabajar.

Ahora, el programa ‘Amor y Fuego’ dio a conocer que Samahara Lobatón habría empezado una nueva relación sentimental. Las cámaras de este magazine la captaron ingresando a la casa de Bryan Torres, quien es amigo íntimo de Jefferson Farfán.

Asimismo, en diferentes días, la pareja se vio en la nueva casa de la exchica reality. De acuerdo a los investigadores, el cantante estacionaba su carro a varias cuadras del nuevo hogar de la influencer para que nadie descubra que se estaban viendo.

Luego de presentar todas estas pruebas, el programado conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González se comunicaron con Youna para saber su opinión sobre este tema, especialmente porque hace tan solo un mes se separaron de manera oficial.

“Solamente desearle lo mejor a ella, si ella (Samahara) decide rehacer su vida de una manera rápida, pronto, como ella lo piensa, y si está segura de la persona con la que está, nada, que sea feliz”, comentó bastante serio.

Asimismo, el barbero descartó que ellos vayan a retomar su relación sentimental en un futuro cercano, indicando que de su parte, todo acabó de manera definitiva. “No creo, porque yo antes he tenido problemas con ella y nunca hubo una persona de por medio o un ampay como lo hay ahora. Eso es público, entonces mi relación con Samahara terminó para siempre”, añadió.

De otro lado, Youna admitió que ver las imágenes de Samahara Lobatón con otro hombre le afectó emocionalmente, pues no esperaba que ella lo olvide tan pronto y que incluso lo meta a su casa, bajo el mismo techo en el que vive su hija.

“Obviamente que todo esto es muy chocante, porque es muy pronto para mí aceptar que ella tiene otra pareja. Va a mi casa, conoce a mi hija, es chocante, no voy a decir que no (...) ¿Cómo puedo querer a alguien a que tiene pareja? No puedo estar enamorado de una persona que ya tiene pareja”, exclamó.

Finalmente, el barbero espera que los planes que realizó con Samahara Lobatón para el cumpleaños de su hija se lleven a cabo. Ellos habían acordado en ir a Disney, por lo que para esas fechas desea reencontrarse con su pequeña.

“Creo que todos han visto que nosotros hemos tenido muchísimos problemas, yo también actué de manera inmadura al publicar que ya no estábamos juntos. Yo también he sido muy inmaduro en este tiempo de relación”, dijo.

Además, indicó que no vendrá al Perú para estar cerca de su hija, esto debido a que en Estados Unidos se encuentra iniciando su proceso de residencia, por lo que no puede abandonar este país en varios años.