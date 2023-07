Magaly Medina arremete contra Greissy Ortega: “A mí no me vuelves a manipular, los pasajes ya los perdiste”

Magaly Medina le responde a Greissy Ortega y la expone tras nueva versión en programa de Lady Guillén. Magaly TV La Firme/ ATV

Fuertes declaraciones. La periodista Magaly Medina inició su programa de espectáculo Magaly TV La Firme, el 18 de julio, anunciando que le responderá a Greissy Ortega por todas las mentiras que dijo en el programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén. La figura de ATV se mostró muy mortificada por cada una de las palabras que dijo la joven madre para justificarse de no haber abordado el avión.

Te puede interesar: Greissy Ortega solicita que no involucren a Milena Zárate tras regresar a Perú: “Es mi problema, lo voy a afrontar”

Como se sabe, la hermana de Milena Zárate tenía que estar en nuestro país el día lunes 17 de julio, luego que la producción acudiera en su alerta y le donaran los cuatro boletos de avión de regreso a Perú con ayuda de una empresaria en los Estados Unidos, luego del pedido de auxilio que hizo en el programa de la ‘Urraca’.

La producción movió todos sus contactos para lograr ayudar a Greissy tras la denuncia pública que hizo contra el padre de sus tres hijos, Ítalo Villaseca. Según la modelo colombiana, la vida que pasaba en el país extranjero era un infierno al lado de su esposo. Por eso había decidido volver al Perú junto a sus hijos y fue en busca de ayuda con Magaly Medina.

Periodista Magaly Medina arremete contra Greissy Ortega. Magaly TV La Firme/ ATV

Ante ello, Magaly expresó su molestia contra Ortega, cuando daba las declaraciones para Lady Guillén, donde trató de justificar al bailarín. “Cómo justifica a su agresor, ella dice que ‘ay no, estuvimos comiendo en un restaurante como padres’, pero yo no le creo. Ella seguro ya volvió con Ítalo (Villaseca) porque si tú piensas en la tortura de tus hijos por vivir diariamente con un hombre así y en una situación tan nociva, agarras tus chivas y el vuelo que alguien tan generosamente te lo está comprando y empiezas de nuevo”, dijo en un inicio Magaly Medina.

Te puede interesar: Greissy Ortega a poco de volver a Perú: “Quiero trabajar y tener mi estabilidad emocional”

En la entrevista de Ortega con ‘Dilo Fuerte’, la hermana de Milena también aseguró que volverá a Perú y que solo tiene que arreglar sus papeles. “Yo de todas maneras voy a retornar a Perú y ahorita con más fuerza porque han tocado una parte de mí. No he regresado por el hecho del miedo, porque ustedes saben como me sacaron mal del Perú. Me sacaron pésimo y a mí me entran los nervios”, empezó diciendo.

“Yo voy a viajar, si Dios lo permite, esta semana, pero tengo que estar segura de que no va a pasar nada como me pasó cuando yo estaba embarazada en el aeropuerto de Perú. De acá (Estados Unidos) yo voy a poder salir normal, pero que en Perú no me salgan con alguna broma como lo hicieron hace años. No quiero hacerle pasar mal momento a mis hijos”, dijo la modelo en entrevista para Lady.

Greissy Ortega decidió no venir al Perú. Magaly TV La Firme/ ATV

Ante semejante afirmación de Greissy, la periodista Magaly Medina no soportó y le advirtió que los pasajes con la empresaria ya los había perdido y que hasta ya conversó con ellos tras las presuntas mentiras de la joven. Eso sí, dejó en claro que era la última vez que le veía la cara.

Te puede interesar: Greissy Ortega dedica conmovedor mensaje a sus hijos: “Volveremos a sonreír, estos malos momentos se quedarán en una pesadilla”

“Tú piensas que acá en el Perú todos nos chupamos el dedo. A mí me agarras de tonta solo una vez, pero mírame bien Greissy Ortega, a mí no me vuelves a manipular y yo no te vuelvo a creer. De nosotros ayuda no vas a tener. Anda búscate a otros tontos que te paguen el pasaje”, agregó la periodista.

“Quiero avisarte que esos pasajes ya los perdiste. Ella estaba intentando de que se los volvieran a dar, pero ya hablamos con el empresario, que ha perdido un montón de plata y eso no será posible”, sentenció la periodista, dejando en claro que si vuelve a nuestro país será con su dinero o el de su esposo.