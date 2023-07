Magaly Medina decepcionada de Greissy Ortega por no volver al Perú: “Me veo como una idiota”

Magaly Medina decepcionada de Greissy Ortega tras no viajar a Perú. Magaly TV La Firme/ ATV

Fuertes declaraciones. La periodista Magaly Medina usó la parte final de su programa Magaly TV La Firme en su edición del 17 de julio, para hablar de Greissy Ortega, luego que decidiera quedarse en los Estados Unidos tras la denuncia pública que hizo la modelo contra el padre de sus tres hijos, Ítalo Villaseca.

Te puede interesar: Magaly Medina consigue ayuda para que Greyssi Ortega regrese a Perú, pero no responde: “Ya compramos los pasajes”

Como se recuerda, la hermana de Milena Zárate apareció mediante videollamada desde Usa para comunicarse con uno de los ‘urracos’ de la producción en búsqueda de ayuda. La modelo confesó que habría sufrido maltratos por su pareja y que ya no soportaría más, por eso pedía la ayuda para volver a Perú.

Como era de esperarse, ante semejante llamado de auxilio de Ortega, la producción junto a Magaly buscó a una empresaria desde los Estados Unidos, quien no dudó en colaborar con la causa y donó los cuatro pasajes necesarios para volver a nuestro país junto a sus hijos y rehacer su vida.

Sin embargo, la modelo decidió dar un paso al costado con la ayuda y prefirió quedarse con su supuesto agresor. Así lo compartió Magaly Medina junto a unas imágenes que propaló en su programa donde Greissy sale a pasear con su esposo e hijos.

Te puede interesar: Greissy Ortega pide auxilio para volver a Perú tras denunciar que fue presuntamente golpeada por Ítalo Villaseca

En ese sentido, la ‘urraca’ lamentó que Greyssi Ortega le haya mentido cuando ella hizo todo lo que estuvo en sus manos para conseguirle pasajes y regreso al Perú, alejándose así del supuesto tormento que vivía en los Estados Unidos. La conductora decepcionada no dudó en decirle mentirosa y compartió la conversación que tuvo con la empresaria.

“Dijo ese cuento de que sus hijos querían despedirse de su papá. Mentirosa, eso le dijo a la empresaria el domingo. El viernes se le vio comiendo pollos con papas como una familia. Me veo como una idiota la verdad”, añadió molesta la periodista.

Greissy Ortega le pidió a la empresaria que mintiera

Por otro lado, Magaly Medina reveló que la modelo Greissy Ortega decidió no abordar el avión, pese al llamado de auxilio y que además ella le pidió a la empresaria que le donó los pasajes que mintiera a la producción de Magaly TV La Firme para justificar decisión de no volver a nuestro país junto a sus hijos.

Te puede interesar: Greissy Ortega decidió no abordar avión de regreso al Perú, pese a que Magaly Medina le consiguió los cuatro pasajes

“Por favor trata de hablarlo con ellos (la producción de ‘Magaly TV: La Firme’) porque ahora me van a llamar a gritarme. Diles que ha tenido un problema con el pasaje, que sé yo para que no me llamen a gritarme”, le pide Greissy Ortega a la persona que le compró los pasajes.

Según contó la periodista, la hermana de Milena Zárate les dio una versión diferente a sus reporteros y que inventó varias excusas para no subir al avión. Al parecer, Greissy aseguró que sus hijos eran los que no querían alejarse de su padre y que además su abogado le advirtió que quizá sea impedida de ingresar al Perú por sus escándalos pasados.

“Yo tengo todo organizado y si quieres te hago una videollamada donde ves las maletas. ¿Se perdieron los boletos? Si esta mañana yo hablé normal con el empresario y me dijo que podía cambiarlos”, fueron las declaraciones que hizo la joven madre de familia a la producción de Magaly Medina. Por su parte, la comunicadora aseguró que esta sería la última vez que ayudaría a la colombiana.