Greissy Ortega explica por qué no regresó al Perú: “Me dio miedo y me entraron los nervios”

Greissy Ortega se comunicó en vivo con el programa ‘Dilo Fuerte’ para explicar el porqué no se subió al avión que la traería de regreso al Perú junto a sus hijos. Como se recuerda, la producción de Magaly TV La Firme pudo conseguir cuatro pasajes para que la colombiana retorne a Lima, luego de pedir auxilio para salir de Estados Unidos por una fuerte pelea con Ítalo Villaseca que supuestamente incluyó violencia.

Magaly Medina llamó a sus contactos en tierras estadounidenses y logró que una empresaria le donara los boletos con fecha para el domingo 16 de julio. Cuando ya estaba todo listo para su regreso, Greissy Ortega dejó a más de uno sorprendido al no aparecer en el aeropuerto. Esto generó la furia de la popular ‘Urraca’, quien se mostró muy molesta con la hermana de Milena Zárate y aseguró que no volvería a ayudarla.

“Dijo ese cuento de que sus hijos querían despedirse de su papá. Mentirosa, eso le dijo a la empresaria el domingo. El viernes se le vio comiendo pollos con papas como una familia. Me veo como una idiota la verdad”, dijo la periodista muy disgustada.

Periodista Magaly Medina se siente una idiota por haber ayudado a Greissy Ortega para que regresara al Perú. Magaly Tv La Firme/ ATV

¿Por qué Greissy Ortega no regresó al Perú?

Este 18 de julio, Greissy Ortega se comunicó en vivo con el programa ‘Dilo Fuerte’ para esclarecer las dudas con respecto a su decisión de no retornar al Perú. La exanimadora resaltó que no quiso volver por miedo a ser detenida en el aeropuerto, como ocurrió una vez. Recordemos que, hace varios años, la colombiana fue deportada, pero decidió regresar a Lima embarazada. Las autoridades no la dejaron tranquila hasta que dio a luz y consiguió los derechos como madre de un peruano.

“Yo de todas maneras voy a retornar a Perú y ahorita con más fuerza porque han tocado una parte de mí. No he regresado por el hecho del miedo, porque ustedes saben como me sacaron mal del Perú. Me sacaron pésimo y a mí me entran los nervios”, empezó diciendo.

“Yo voy a viajar, si Dios lo permite, esta semana, pero tengo que estar segura de que no va a pasar nada como me pasó cuando yo estaba embarazada en el aeropuerto de Perú. De acá (Estados Unidos) yo voy a poder salir normal, pero que en Perú no me salgan con alguna broma como lo hicieron hace años. No quiero hacerle pasar mal momento a mis hijos”, agregó

Asimismo, dejó en claro que ya tiene todos los permisos necesarios para sacar a sus pequeños de tierras americanas, sin embargo, quiere esperar un poco más para abordar el avión, pues sus primogénitos no quieren separarse de su padre. Incluso, señala que le escribió a la empresaria para pedir un vuelo en la noche y no en la madrugada, pero no le hicieron caso.

“Mi hija, la segunda es muy apegada a Ítalo y se puso a llorar. El otro se puso nervioso y también se puso a llorar. Fue una manera de tranquilizarlos. Nos levantamos a las 5 de la mañana, cuando nos habíamos acostado a las 3 de la madrugada arreglando maletas. Yo hablé con la empresaria y le dije que era muy temprano. Yo les dije domingo en la noche y ellos me sacaron el pasaje que ellos pudieron. Entonces también debían ver la tranquilidad de ellos” acotó.

En otro momento, la colombiana se refirió a la fotografía en la que aparece junto al padre de sus hijos, pese a los presuntos maltratados. Según explicó, ambos han tomado la decisión de terminar con su relación sentimental, pero continúan viéndose por el bienestar de sus pequeños. Por ello es que se les captó cenando en familia.