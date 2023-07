Greissy Ortega decidió no abordar avión de regreso al Perú, pese a que Magaly Medina le consiguió los cuatro pasajes

Modelo colombiana Greissy Ortega cambia de parecer y no regresa a Perú y deja los cuatro pasajes conseguidos porMagaly Medina. Magaly TV La Firme/ ATV

Lamentable. En la reciente edición del 17 de julio del programa de espectáculo Magaly TV La Firme, su conductora Magaly Medina anunció apenada que la modelo colombiana Greissy Ortega decidió no volver a Perú, pese a pedido de auxilio que hizo a uno de sus reporteros tras presuntos maltratos físicos y psicológicos.

Como se recuerda, el pasado viernes 14 de julio, la hermana de Milena Zárate llamó a la producción de la ‘Urraca’ en medio de las lágrimas, pidiendo ayuda para poder salir de los Estados Unidos junto a sus tres pequeños. Todo esto, al denunciar al padre de sus hijos de supuestos maltratos.

Esto generó en la periodista el querer ayudarla de inmediato. Para ello, Magaly llamó a sus contactos en el país del ‘Tío Tom’ para solicitar ayuda para los cuatro pasajes de regreso a Perú, sin esperar que la colombiana cambiaría de parecer a última hora cuando los boletos ya estaban generados.

Greissy Ortega se olvidó de su pedido de ayuda en vivo y finalmente se quedó en los Estados Unidos junto a toda su familia, pese a que Magaly Tv La Firme le consiguió la donación de los pasajes para volver a Perú por parte de una empresaria.

Como si fuera poco, Magaly Medina mostró una comunicación con la empresaria que compró los pasajes y hasta compartió el depósito del sobrecargo de sus maletas, sin embargo, la colombiana conversó con la emprendedora y le dice que mienta a la producción de Magaly TV La Firme para ‘que no la griten’.

“Por favor trata de hablarlo con ellos (la producción de ‘Magaly TV: La Firme’) porque ahora me van a llamar a gritarme. Diles que ha tenido un problema con el pasaje, que sé yo para que no me llamen a gritarme”, le pide Greissy Ortega a la empresaria que le donó los cuatro pasajes.

Después de las declaraciones de la hermana de Milena Zárate, Magaly TV La Firme obtuvo imágenes inéditas de la modelo comiendo junto a Italo Villaseca, a quien había acusado de maltratarla.

Como argumento, la modelo Greissy Ortega se contactó con la producción de ATV y manifestó que sus hijos no se querían ir sin despedirse de su padre y que temía temer ser deportada al regresar al Perú. Por último, Magaly Medina también se mostró muy decepcionada de la decisión que tomó la madre de familia, pero advirtió que es la última vez que la ayuda.