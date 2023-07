Greissy Ortega pide auxilio para volver a Perú tras denunciar que fue presuntamente golpeada por Ítalo Villaseca

En la última edición de Magaly TV La Firme, un llamado de auxilio por parte de Greissy Ortega a la producción de Magaly Medina generó las alertas entre sus seguidores. Y es que la joven madre de familia, quien radica en los Estados Unidos desde hace pocos meses, acusa a su actual pareja Ítalo Villaseca de haberla golpeado.

La figura de ATV se mostró preocupada por la situación de la hermana de Milena Zárate, quien se comunicó con su producción para pedir ayuda entre lágrimas tras presuntamente sufrir agresiones constantes por parte del padre de sus hijos, y por el cual ha tomado la decisión de volver al Perú, pese a entredichos con su hermana.

Todo empezó con una comunicación entre Greissy y uno de los reporteros de Magaly Medina. “¿Te acuerdas cuando yo te dije que me ayudaras a irme a Perú? Necesito que me ayudes a ir a Perú, no te puedo decir ahorita por qué, pero primero necesito que me cumplas para irme a Perú”, se le oye decir a la colombiana envuelta en llanto.

“Ayúdame a conseguir los pasajes, por favor, primero es la parte humana, ayúdame a irme por favor (…) Ya es de vida o muerte”, dijo llorando la modelo para las cámaras del programa de espectáculo. Según Greissy tuvo una fuerte discusión con el bailarín, pues le habría encontrado conversaciones con extranjeras y una peruana.

“Esta vez yo creo que ya se salieron las cosas de control, y por eso me quiero ir porque le quiero dar, no sé si una mejor calidad de vida a mis hijos…porque acá supuestamente me iban a ayudar”, indicó.

Ante ello, Magaly Medina decidió acudir al auxilio de la modelo e hizo varias conexiones con varios conocidos para lograr la ayuda, pues la joven madre solicitó ayuda para retornar a Lima junto a sus hijos. La figura de ATV anunció que su producción ya se encuentra realizando coordinaciones para conseguir los cuatro pasajes aéreos para que la colocha pueda retornar a nuestro país.

“Mis reporteros están en comunicación con ella, para que le diga la fecha, el horario en que ella quiere volver a Perú y la línea aérea que la traería de regreso. Parece que ella ha tenido una discusión fuerte con ítalo Villaseca”, fue las últimas palabras de la conductora de ATV. Vale recalcar que, esta no sería la primera vez que Greissy acusa a Ítalo de agresión física y psicológica, pues por el 2018, también lo hizo.

“Sí, hubo golpes y hasta ahora tengo los moretones. Me jaló del cabello, me tiró a la cama y agarró a puñetes. Lo voy a denunciar, pero quiero que mis hijos primero estén estables”, dijo en aquella oportunidad la colombiana entre llanto, asegurando que su pelea inició, luego que ella le encontrara chats al padre de sus hijos con otra mujer.

“Me sentía perdida e inestable emocionalmente. No tengo a nadie, quisiera que mi vida sea diferente, ya pagué todo lo que tenía que pagar”, dijo la modelo a la prensa en el años 2018, sin pensar que ahora estaría pasando por algo similar. Por su parte, Villaseca aceptó haberla agredido, pero negó que haya sido infiel como ella aseguraba.

“Es cierto, le levanté la mano porque todo llega a un tope y uno se cansa. Solo la empujé y la tiré a la cama. Le cayó un puñete, pero no fue mi intención, me ganó la cólera y la rabia”, fueron las declaraciones de Ítalo Villaseca en el 2018.