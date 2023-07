Magaly Medina consigue ayuda para que Greyssi Ortega regrese a Perú, pero no responde: “Ya compramos los pasajes”

Conductora Magaly Medina consigue los cuatro pasajes de regreso para Greissy Ortega y sus hijos. (Composición: Infobae)

En la reciente edición del 11 de julio de Magaly TV La Firme, su conductora Magaly Medina no dudó en darle la mano tras la pedida de ayuda que hizo la colombiana Greissy Ortega a uno de sus reporteros. La figura de ATV no dudó en pronunciarse por el difícil momento que atraviesa la joven tras asegurar que el padre de sus hijos, Ítalo Villaseca la habría golpeado.

“Tanto nos ha afectado escucharla, llorar, escuchar sus súplicas que hemos movido nuestros contactos y ya hemos conseguido a alguien que va a comprar los pasajes en Estados Unidos. Los cuatro pasajes para ella y sus tres pequeños”, manifestó en un inicio la periodista, mientras desarrollaba su informe.

Ya casi al cierre de su informe, Magaly confirmó que la ayuda la tendría por el bienestar de sus pequeños. “(...) Ya hemos conseguido alguien que va a comprar en EE.UU. los pasajes, los 4 pasajes (para ella y sus hijos) (...) Tenemos tus pasajes si realmente quieres venir, pues, tienes la posibilidad de hacerlo, nosotros ya te conseguimos la ayuda”.

Sin embargo, de momento a otro la colombiana, quien afirmó que habría sido golpeada por el bailarín y que dijo entre lágrimas que necesitaba ayuda para conseguir los pasajes de regreso para nuestro país junto a sus hijos, no volvió a responder. La periodista intentó comunicarse con ella en vivo, pero no aceptaba las llamadas.

Según la figura de ATV, la hermana de Milena Zárate dejó en visto a su reportero, pese a que ya tenían hechas las coordinaciones para comprar los pasajes y que solo necesitaban de los datos de ella y sus hijos. “Desde hace un par de horas hemos pedido contacto con ella, mi reportero está que le escribe, mi reportero quiere coordinar con ella el día y los nombres, documentos que tienen que poner, pero ella lo deja en visto y no contesta”, indicó.

Magaly dejó entrever en vivo que la modelo ‘se habría reconciliado‘ con el padre de sus hijos, e hizo una fuerte llamada de atención, pues no miraba con buenos ojos que la joven madre de familia haya dejado en visto las conversaciones con su producción. “De pronto ella, ya se amistó con Ítalo Villaseca y ya están bien otra vez, en esta relación tóxica. A nosotros no nos hagas perder el tiempo si ya te amístate, no me hagas perder el tiempo porque a mí me preocupan esos niños”, sentenció.

Vale recalcar que, esta no sería la primera vez que Greissy acusa a Ítalo de agresión física y psicológica, pues por el 2018, también hizo lo mismo, pero se reconciliaron.“Sí, hubo golpes y hasta ahora tengo los moretones. Me jaló del cabello, me tiró a la cama y agarró a puñetes. Lo voy a denunciar, pero quiero que mis hijos primero estén estables”, dijo en aquella oportunidad la colombiana, asegurando también que su pelea se inició, luego que ella le encontrara chats al padre de sus hijos con otra mujer. Por su parte, el bailarín se defendió y le pidió disculpas.

“Es cierto, le levanté la mano porque todo llega a un tope y uno se cansa. Solo la empujé y la tiré a la cama. Le cayó un puñete, pero no fue mi intención, me ganó la cólera y la rabia”, fueron las declaraciones de Ítalo Villaseca en el 2018.