Greissy Ortega solicita que no involucren a Milena Zárate tras regresar a Perú: “Es mi problema, lo voy a afrontar”

La colombiana Greissy Ortega no quiere reconciliarse con su hermana luego de volver a nuestro país el lunes 17 de julio. Modelo estará en el set de Magaly Tv La Firme.

Las tiene claras. La modelo Greissy Ortega se logró enlazar con el programa de Magaly Tv La Firme tras su potente denuncia pública y exponer los supuestos maltratos físicos y psicológicos que habría sufrido por parte de su expareja y padre de sus hijos, Ítalo Villaseca. La colombiana se mostró más tranquila mediante videollamada y decidió abrir su corazón.

Greissy agradeció la ayuda que le dio Magaly Medina al conseguir los cuatro pasajes para retornar junto a sus tres hijos. Ella aceptó que volverá al país el próximo lunes 17 de julio y que se sentará en el programa de espectáculos y que ahí hablará su verdad, pues tenía a su lado a sus pequeños y no quería que ellos la escucharán.

En esa línea, Magaly le consultó si se habría comunicado con Milena Zárate, sin embargo, la joven madre Greyssi Ortega pidió de favor que no involucren a su hermana. Al parecer, ambas tuvieron una breve conversación en la que confirmaron algunos detalles. Es por ello, que la colombiana tras este intercambio de palabras con Milena ha preferido no involucrarla más en su vida privada.

“Les pido que este problema sea solamente Greyssi, no la involucren a ella, es mi problema, yo lo voy a afrontar, ya voy a cumplir 30 años y solo me la he pasado sufriendo”.

La modelo advierte que prefiere su tranquilidad y que ni bien regrese a Perú, ya sabe que hará, pues hay mucha gente que le interesa su bienestar. “Lejos, estamos mejor, yo sé que esto le afecta a mi papá y muchas personas de mi familia y amistades, pero yo estoy bien, me han pasado tantas cosas, imposible no salir de esto”.

¿Qué dijo Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega?

Como era de esperarse, la producción de Magaly TV La Firme fue en búsqueda de la cantante Milena Zárate para escuchar sus reacciones tras lo sucedido a su hermana Greissy Ortega y los presuntos maltratos que habría sufrido por parte del bailarín, Ítalo Villaseca.

Sin embargo, la empresaria sorprendió con su respuesta para las cámaras de Magaly Medina, pues ha decidido distanciarse de su hermana y no saber lo que le ha pasado. También, la cantante pidió que no le informen sobre la situación de Ortega. “Por mi tranquilidad, no me digas nada de lo que le pueda estar pasando a ella, yo pregunté si los niños están bien y me dijo sí”.

Eso sí, Milena consultó por la salud de los hijos de su hermana, ya que dejó entrever que es lo único que le interesa. Ella espera que sus sobrinos se encuentren bien y que pronto estén a salvo en el país. Con esto, la exintegrante del ‘Gran Show’ deja en claro que su relación con Greissy está más que rota. Como se recuerda, ambas se volvieron a enfrentar, luego que la cantante subió un video junto a Edson Dávila y protagonizaran una popular frase “usted no tiene sangre en la cara”.

Esto generó la furia de Greissy, quien al poco rato publicó en sus historias de Instagram compartiendo todo su fastidio y aclaró que no soportará más las burlas de su hermana sobre la pelea ocurrida hace años atrás, por culpa del comediante Edwin Sierra. Como se sabe, por ese tiempo Milena era pareja del artista cómico.