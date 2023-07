National Geographic reconoce a Perú como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo

El listado de “las mejores cocinas del mundo” está liderado por el Perú.(Andina)

Recientemente, el mundo de la gastronomía peruana se vio ofendida por un ranking publicado por ‘TasteAtlas’ sobre los 10 peores platos de la culinaria nacional donde aparecían platos como el cau cau, el cuy y el escabeche. Sin embargo, los halagos a los platos que se preparan en este país son más. La web de National Geographic reconoció al Perú como uno de los mejores destinos gastronómicos del planeta.

Te puede interesar: Receta del Cau Cau de Pollo: aprende a preparar este plato al mejor estilo peruano

La publicación indica que el listado que presenta toma en cuenta la historia, la cultura y la biodiversidad de cada lugar. Además, resalta que, en algunos lugares del mundo, la cocina ocupa un lugar especial por sus recetas, platos tradicionales y saberes típicos con productos locales.

El listado de “las mejores cocinas del mundo” está liderado por el Perú, que es considerado “una de las grandes mecas gastronómicas del mundo” y en especial Lima.

Te puede interesar: Peores platos peruanos: Cucho La Rosa afirma que hay un “complot contra la gastronomía”

La publicación destaca los ecosistemas peruanos: Andes, desierto, costa y selva, así como las diferentes altitudes que permiten el cultivo de productos variados. Además, indica que la cocina peruana criolla (el ceviche, causa limeña y otros platos) se mezcla con la mejor gastronomía oriental (chifa) “surgida de la migración china al país y la cocina nikkei, que nació de la fusión de la influencia japonesa en Perú”.

Finalmente, señala que en Perú están ubicados los mejores restaurantes del mundo como Central, de Virgilio Martínez, Maido y Mayta y otros donde disfrutar de la comida local.

National Geographic destaca el ceviche y la causa.

Otros países

Los otros países que aparecen en la lista de National Geographic son Italia, donde se puede disfrutar de spaghetti y ravioles; Japón, con importante presencia de arroz y pescado; España; Colombia, que destaca por su café y productos amazónicos; y Tailandia.

Te puede interesar: Recetas del pollo a la brasa al estilo Waldir Maqque: un sabor andino hecho desde cero

La lista la completan Argentina; un lugar para comer carne de res, caldos, asado, empanadas, choripanes y más; Marruecos; que resalta por sus especias; Francia, donde se pueden probar quesos, vinos, crepés y champagne.

Ranking amargo

El miércoles, la web especializada ‘TasteAtlas’ publicó una lista de 10 de las peores comidas peruanas. Esto generó el malestar entre los amantes de los platos nacionales, y sobre todo entre los chef y restaurantes que viven de este rubro.

Sobre este tema, el reconocido cocinero Cucho La Rosa consideró que hay una especie de complot contra la gastronomía peruana debido a que esta cada día crece más internacionalmente.

“Puede ser que no conozcan la cultura gastronómica del Perú. Parece que no han venido y no han probado”, declaró al noticiero 24 Horas.

Esta es la lista completa de las 10 peores comidas peruanas de ‘TasteAtlas’, lideradas por la tortilla de raya de Lambayeque.

10. Escabeche de pollo

9. Pachamanca

8. Hígado encebollado

7. Cuy frito

6. Solterito

5. Tamarillo

4. Sancochado

3. Maca

2. Cau cau

1. Tortilla de raya

Cucho La Rosa afirma que hay un “complot contra la gastronomía” (24 Horas)

Perú tiene el mejor restaurante del mundo

Pese a ello, el pasado martes 20 de junio, el restaurante peruano Central, del chef Virgilio Martínez, se convirtió en el mejor del mundo de acuerdo a la lista de The World’s 50 Best Restaurants. Otros tres restaurantes peruanos también se ubican en esta lista de los 50 mejores del mundo del 2023 en base a los votos de 1.080 expertos de la revista británica Restaurant.

Los otros restaurantes peruanos incluidos en la lista The World’s 50 Best Restaurants son Central (N° 1), Maido (N° 6), Kjolle (N° 28) y Mayta (N° 47).

Día del pollo a la brasa

Cabe indicar que la comida peruana es tan celebrada que varios platos tienen un día conmemorativo. El tercer domingo de julio se celebra el Día del Pollo a la brasa, uno de los favoritos vía delivery. Las pollerías esperan que sus ventas crezcan hasta en 80% en esta fecha.