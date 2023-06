Virgilio Martínez responde por qué los platos son caros en Central: “Es una escuela que habla de los productos del Perú”

Central fue reconocido como el mejor restaurante del mundo

Virgilio Martínez, Pía León y todo el personal de Central hicieron historia. En la vigésima primera edición de ‘The World’s 50 Best Restaurants’, el establecimiento peruano se impuso en el reconocido listado. El hecho fue histórico, no solo para el país, sino para América Latina.

Sin embargo, además de las felicitaciones por parte de expertos gastronómicos y autoridades, también se evidenciaron algunos cuestionamientos en distintas redes sociales. Las principales críticas expuestas por los cibernautas son los platillos presentados y el costo.

Como se sabe, además de lo difícil que es acceder a una reserva, las experiencias culinarias superan el sueldo mínimo. El valor de los menús que se sirven en el local van desde los 1.045 hasta los 1.250 soles, sin considerar el maridaje, que tiene un valor de 222 a 518 soles.

En diálogo con RPP, contestó a las críticas y explicó que Central es mucho más que un restaurante, pues hay todo un trabajo detrás. Además de la producción, aseguró que velan por la promoción e investigación de nuestra historia y cultura.

Algunos de los ingredientes que el peruano utiliza en sus platillos. | NatGeo

“Yo siempre pregunto ‘¿cuánto se han gastado en un concierto, por ejemplo, de reguetón, o en un viaje?’ En Central trabajamos 110 personas para 30 personas y los costos son altos para esta operación porque viajamos por todo el Perú”, sostuvo.

“Me dedico a que mi cocina tenga coherencia con lo que es el Perú, lo veo sin ninguna ambición y lo veo como una visita, como un museo, porque es un viaje por la comida, que viene de buenas manos, tiene belleza, arte, sensibilidad, emoción y todo eso lo lleva nuestra gente”, detalló.

Destacó que, a diferencia de otros establecimientos, cuentan con Mater, un centro de investigación que tiene sede en Cusco y que les permite explorar y utilizar productos autóctonos como el cushuro, sangre de airampo, leche de cabra, kañiwa, yuyo de pampa, pétalos de retama, entre otros.

“Trabajamos en Lima y en Cusco, donde alcanzamos parte de la selva como las zonas del cacao, café y zonas andinas donde vemos tubérculos y cereales, mientras que en Lima está la costa. Tenemos un balance entre regiones. Por eso, cada vez que preparamos menús o experiencias te van hablando de cada región o ecosistema”, sostuvo.

Virgilio Martínez y Sang Jeong, chefs de Central, preparando uno de los platillos. | NatGeo

En ese sentido, indicó que, para él, Central es una escuela, donde se “habla de los productos del Perú, de nuestra agricultura y nuestra relación con el alimento. Para mí es un descubrimiento, es la cocina que, probablemente, en el futuro nos va a dar esta sensación de identidad, orgullo, y que es más profunda de lo que pensamos”.

“No pretendo ser empresario”

El reconocido cocinero aclaró, en una transmisión en vivo, que él no busca popularidad ni pretende que Central sea un negocio, por lo que descartó que estén pensando en atender a más personas.

“Nos enfocamos en una cuestión muy personalizada. Hay muchos detalles en lo que sabemos que somos buenos o creemos que somos buenos. Nos esforzamos en hacer esto y no queremos llegar aún a restaurantes masivos. En mi caso, no pretendo ser un empresario, nunca me lo planteé”, agregó Virgilio Martínez.

Virgilio Martínez y Pía León comparten la pasión por la cocina.

En otro momento, la chef Pía León, quien festejó doble por Central y su restaurante Kjolle en la lista de ‘The World’s 50 Best Restaurants’, se refirió a por qué no presentan propuestas más tradicionales.

“No hacemos salchipapas, pero usamos papas. Eso es lo bonito de este lugar, empleamos 100% productos de aquí (del Perú). A veces se olvidan o no lo registran, pero solo usamos productos de aquí, del mar, productos de la Amazonía o frutas que son alucinantes. No hacemos comida peruana tradicional, pero sí utilizamos productos peruanos”, destacó.