Peores platos peruanos: Cucho La Rosa afirma que hay un “complot contra la gastronomía”

Cucho La Rosa afirma que hay un “complot contra la gastronomía” (24 Horas)

La web especializada ‘TasteAtlas’ publicó el miércoles una lista de 10 de las peores comidas peruanas. Esto ha generado malestar entre los amantes de los platos nacionales, y sobre todo entre los chef y restaurantes que viven de este rubro.

Al respecto, el reconocido cocinero Cucho La Rosa consideró que existe un complot contra la gastronomía peruana debido a que esta cada día crece más internacionalmente.

“Puede ser que no conozcan la cultura gastronómica del Perú. Parece que no han venido y no han probado”, dijo al noticiero 24 Horas.

“En el peor de los casos parecería un complot contra la cocina peruana que cada día crece más. Probablemente hay un poco de envidia”, refirió.

La comida peruana es considerada una de las mejores del mundo. (Andina)

Tortilla de raya

Respecto a la tortilla de raya, el plato que aparece como “la peor” de la lista, indicó que la culinaria está basada en la historia de la alimentación de la gente.

“Se trata de platos con una amplia sabiduría. No sé por qué no les gusta la raya seca que se deshilacha, se junta con unos huevos, se le pone un poco de sazón peruana, se fríe y es exquisita”, manifestó.

Sin embargo, precisó que primero se tiene que remojar para quitarle la sal, la cual se le echó como una técnica de conservación que tiene miles de años. “Nada puede ser desagradable si es que alimenta”, mencionó

La pachamanca

En cuanto a la Pachamanca, colocarla como el noveno peor plato, solo revela un “desconocimiento”, consideró Chucho La Rosa.

“La pachamanca es una relación tierra y sabiduría. El hombre andino, por miles de años, en la época de frío calienta con piedra a la mamá pacha para abrigarla”, comentó.

Cau cau, cuy frito y pachamanca entre los 10 peores platos, según TasteAtlas

Escabeche e hígado encebollado

Sobre el escabeche, mencionó que se trata no solo de un plato peruano, sino de una técnica de conservación. Y sobre el hígado encebollado dijo que comer los interiores de los animales es una costumbre del mundo entero.

“No es que los españoles ricos botaban las vísceras y los pobres hacían platos. En España, Alemania e Italia hay un culto muy amplio a los interiores”, dijo sobre el hígado.

También le sorprendió que la maca aparezca en el ranking ya que se trata de un producto con muchas propiedades y que es disputado por varios países.

Finalmente, sobre el cuy frito aseguró que es un plato que a la mayoría de peruanos le gusta y que si en otros países se come perdices, faisanes y gansos, en el Perú se come cuy de costumbre de diversas formas.

Los 10 peores platos

Esta es la lista completa de las 10 peores comidas peruanas de TasteAtlas, lideradas por la tortilla de raya de Lambayeque.

10. Escabeche de pollo

9. Pachamanca

8. Hígado encebollado

7. Cuy frito

6. Solterito

5. Tamarillo

4. Sancochado

3. Maca

2. Cau cau

1. Tortilla de raya

Mejor restaurante del mundo

Cabe indicar que el pasado martes 20 de junio, el restaurante peruano Central, del chef Virgilio Martínez, se convirtió en el mejor del mundo de acuerdo a la lista de The World’s 50 Best Restaurants.

Además otros tres restaurantes peruanos también se ubican en esta lista de los 50 mejores del mundo del 2023 en base a los votos de 1.080 expertos de la revista británica Restaurant.

Central, de Virgilio Martínez, fue reconocido como el mejor restaurante del mundo

Los cuatro restaurantes peruanos incluidos en la lista The World’s 50 Best Restaurants son Central (N° 1), Maido (N° 6), Kjolle (N° 28) y Mayta (N° 47).

En el caso de Central, este está ubicado en Barranco. El restaurante Central busca revalorar y reconocer los diversos productos peruanos que se siembran en las regiones y que sirven de insumo en la elaboración de los platos que preparan a diario para los comensales.